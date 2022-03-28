Киеву самостоятельно надо решить вопрос о территориальных уступках - Байден

Власти Украины должны самостоятельно решить, делать ли территориальные уступки на переговорах с Россией.

Об этом заявил президент США Джозеф Байден на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит НАТО.

«Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины, - ответил Байден на вопрос, следует ли, по его мнению, Киеву «уступить какие-либо украинские территории для прекращения огня», цитирует его ТАСС.

Он обратил внимание на то, что Киев и Москва ведут переговоры и подчеркнул, что не участвует в них.

«Я не считаю, что им придется делать это. Но это им решать», - добавил Байден.

Россия с 24 февраля ведет специальную военную операцию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны.