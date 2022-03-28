ЕС поможет восстановить Украину после завершения там военных действий - заявление

С этой целью создадут трастовый фонд солидарности

Брюссель. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран ЕС заявили, что Евросоюз обязуется поддерживать правительство Украины и поможет восстановить страну после прекращения там военных действий.

"Европейский союз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения его неотложных потребностей, (...) а после завершения военных действий - для восстановления демократической Украины", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении Европейского совета, обсуждавшего в Брюсселе украинский кризис.

"С этой целью Европейский совет соглашается создать трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает к участию своих международных партнеров, а также призывает к безотлагательному началу подготовки", - сказано в документе саммита ЕС.