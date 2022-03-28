Поставщик запчастей для модуля МКС с Украины испытывает трудности из-за ситуации в стране

Работы по поддержанию эксплуатации модуля "Заря" связаны с украинским предприятием, которое является разработчиком и поставщиком оборудования одной из систем модуля, отметил директор программы МКС Центра им. М. В. Хруничева Сергей Шаевич

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Украинское предприятие, которое по контракту с Boeing поставляет комплектующие для одной из систем функционально-грузового блока "Заря" Международной космической станции, испытывает трудности в связи с ситуацией в стране, но это не несет угрозы безопасности модуля. Об этом сообщил ТАСС директор программы МКС Центра им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) Сергей Шаевич.

Он уточнил, что работы по поддержанию эксплуатации модуля "Заря" связаны с украинским предприятием, которое является разработчиком и поставщиком оборудования одной из систем модуля. "Временные трудности, которые оно испытывает в связи с событиями на Украине, не влияют на безопасную эксплуатацию модуля "Заря", - заявил Шаевич.

По словам директора программы МКС Центра Хруничева, украинское предприятие было привлечено к созданию системы модуля в середине 1990-х годов, все эти годы оно обеспечивало сопровождение полета и поставку необходимых запасных блоков. "Сейчас данное предприятие работает над этой системой по контрактам с компанией Boeing", - добавил он.

Функционально-грузовой блок "Заря" - первый элемент МКС - был изготовлен Центром Хруничева в рамках контракта с Boeing и успешно запущен с космодрома Байконур в 1998 году на ракете-носителе "Протон". Контракт между Boeing и российским предприятием по продлению эксплуатации ФГБ после 15 лет работы на орбите был подписан в 2013 году. В августе 2019 года стороны подписали соглашение о продлении контракта по поддержанию эксплуатации модуля.