Цвет шафрана – цвет опасности

О проблеме индуистского терроризма в Индии

После терактов 11 сентября исследования в области терроризма были сосредоточены преимущественно на исламистских течениях. Но при рассмотрении данной проблемы в контексте Индии наблюдается значительный скачок в сторону ультраправого экстремизма. Несмотря на свою массовость, насильственные нападения, совершаемые индуистскими экстремистами, часто остаются без освещения или не получают должного внимания, хотя представляют значительную угрозу региональной безопасности.

Понятие «индуистский терроризм», известный в регионе как «шафрановый терроризм», используется для описания актов насилия, совершаемых членами индуистских националистических организаций – такими как «Раштрия Сваямсевак Сангх» (РСС), «Вишва Хинду Паришад» (ВХП), «Шив Сенa», «Баджранг Дал» и др. В 2002 году индийский журналист Правин Свами впервые ввел термин «шафрановый террор» в статье журнала Frontline. Происхождение выражения связано с шафрановым (темно-оранжевым) цветом, который символически используется индуистскими националистическими организациями. На правительственном уровне этот термин впервые был использован бывшим министром внутренних дел Индии Паланиаппаном Чидамбарамом на встрече начальников полиции в Нью-Дели в августе 2010 года, в ходе которой он призвал граждан страны остерегаться шафранового терроризма.

Из истории шафранового террора

Первым известным насильственным нападением индуистского националиста в независимой Индии стало убийство Махатмы Ганди бывшим участником РСС Натурамом Годсе. После убийства Ганди организация РСС была запрещена, а ее глава Мадхав Садашив Голвалкар арестован правительством Индии.

В августе 1948 года стало известно, что участники РСС планировали совершать террористические акты на территории Пакистана. Однако план провалился из-за преждевременного взрыва бомбы, в результате которого в Карачи погибли двое участников РСС. Организация была снова запрещена в 1975 году, когда Индира Ганди объявила в Индии чрезвычайное положение.

Еще один запрет был наложен в 1992 году, спустя почти два десятилетия. На этот раз деятельность группировки запретили из-за разрушения мечети Бабри Маджид боевиками, связанными с РСС, ВХП и националистической партии «Бхаратия джаната парти» (БДП). Произошедший в 2002 году Гуджаратский погром стал первым широкомасштабным проявлением насилия со стороны индуистских националистов. Поводом к погрому стал пожар в пассажирском поезде с индуистскими паломниками. В поджоге был обвинен мусульманин, руководствовавшийся мотивом религиозной ненависти.

В тот момент масштабную волну критики провоцировало нахождение в должности главного министра штата лидера БДП Нарендры Моди (ныне премьер-министра Индии). Многие эксперты до сих пор уверены в том, что Моди внегласно поощрял провокации индийских националистов и разжигание межконфессиональной вражды.

В конце 2000-х годов в террористических актах по всей стране принимали участие такие индуистские националистические организации, как «Абхинав Бхарат», «Раштрия Джагран Манч» и «Санатан Санстха».

Стоит отметить, что даже до начала правления БДП индийское государство несколько неохотно признавало националистические организации виновными в терактах на территории страны. Единственной причиной, по которой индийские спецслужбы в свое время были вынуждены признать вину ультраправых в нападении на мусульман, стали результаты работы Антитеррористического отряда под руководством Хеманта Каркаре.

После масштабного теракта в сентябре 2008 года возле мечети в Малегаоне, когда шесть мусульман погибли и более 100 получили ранения, команда Каркаре арестовала 11 подозреваемых индусов, связанных с тайным ультраправым обществом «Абхинав Бхарат». Широкое освещение арестов в СМИ помогло распространению выражений «индуистский террор» и «шафрановый террор» в повседневных политических дискуссиях в Индии и превратило Каркаре в мишень для индуистских националистов.

Основные ультраправые группировки начали обвинять начальника отдела полиции по борьбе с терроризмом в «антииндуизме» и даже организовывать акции протеста против него и его отряда. Несмотря на их усилия, некоторое время казалось, что практика обвинений во всех терактах запрещенных мусульманских организаций подходит к концу.

Однако Каркаре был убит при исполнении служебных обязанностей во время теракта в Мумбаи 26 ноября 2008 года. После его смерти активное расследование связей между индуистскими ультраправыми и терактами против мусульман уже не продолжалось, а влияние националистов на службы безопасности и политический истеблишмент еще больше усилилось.

Самый большой удар по расследованию шафранового террора в Индии был нанесен в 2014 году, когда БДП одержала победу на всеобщих выборах. В октябре 2015 года Рохини Салиан, прокурор по делу о терактах в Малегаоне, заявила, что с тех пор, как к власти пришла индуистская националистическая партия, руководство Национального агентства расследований приказало ей смягчить приговоры по делу о шафрановом терроре.

В последующие годы расследование подобных инцидентов приводило к оправданию всех подозреваемых, связанных с индуистскими ультраправыми группами.

Радикальные индуисты сегодня

Хотя индуистские националистические объединения десятилетиями придерживались жесткого религиозного подхода, такие движения, как РСС, ВХП и «Баджранг Дал», действительно обрели больше уверенности, когда к власти в стране пришел Нарендра Моди и его партия БДП. Частота насильственных действий, совершаемых индуистскими группировками, сильно возросла. Согласно базе данных пакистанского Центра стратегических и современных исследований, с тех пор и до декабря 2018 года около 100 человек были убиты и около 60 получили ранения в 74 инцидентах, связанных со вспышками индуистского национализма.

В конечном итоге невмешательство государства способствовало тому, что шафрановые террористические группы стали влиять на вопросы внутренней политики, возрождая так называемую националистическую идеологию «хиндутва», которая представляет угрозу для индийских религиозных меньшинств, особенно мусульман и христиан. Адепты «хиндутвы» называют себя «Сангх Паривар», где «сангх» означает «движение», а «паривар» – «семья». Индуистские националистические организации, связанные с идеологией РСС, идентифицируют себя как часть этого движения, среди них – политическая партия БДП и «Баджранг Дал». В сегодняшней Индии вооруженные прутьями, битами и камнями боевики РСС регулярно устраивают погромы в общинах национальных и религиозных меньшинств во имя «хиндутвы» или шафранового террора.

Нападая на своих жертв, особенно на мусульман, шафрановые националисты часто заставляют их читать «Джай Шри Рам» – лозунг, прославляющий индуистского бога Раму. Или же предлагают жертвам выбор между жизнью и смертью: принять индуизм или быть убитыми. Такие ситуации происходят по всей Индии, будь то район Барпета в Ассаме или многолюдные улицы Мумбаи.

В современной Индии не пользуются неприкосновенностью даже места отправления культа. Многие мечети, как Бабри в городе Айодхья, построенная в эпоху Великих моголов, были преобразованы в индуистские храмы. Боевики РСС не раз сносили или поджигали христианские церкви. Так, осенью 2021 года церковь в штате Уттаракханд подверглась нападению толпы из 200 радикальных индуистских националистов во время воскресной службы.

Еще более тревожит, что религиозная ненависть ультраправых националистов выходит за пределы Индии. Например, все сикхское сообщество обеспокоено участившимися нападениями индуистских националистов в австралийских городах.

Вызовы и угрозы

Существует множество факторов, влияющих на увеличение частоты насильственных нападений со стороны индуистских группировок.

Во-первых, некоторые региональные эксперты полагают, что государственным аппаратом культивируется чувство безнаказанности: те, кто совершает насилие, не преследуются по закону. Во-вторых, расследования соответствующих органов в отношении подозреваемых преступников регулярно откладываются.

В-третьих, индуистские националистические лидеры открыто озвучивают намерение превратить Индию в «Хинду Раштра» – индуистское теократическое государство. В декабре 2014 года лидер БДП и миссионер РСС Раджешвар Сингх заявил, что к 31 декабря 2021 года Индия должна быть очищена от мусульман и христиан.

В последнее время проблема индуистского национализма стала шире освещаться. Тем не менее она по-прежнему остается одним из наименее изученных феноменов терроризма.

В июне 2018 года Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) классифицировало ВХП и «Баджранг Дал» как «боевые религиозные отряды». Global Terrorism Database, авторитетная база данных, документирующая террористические атакипо всему миру, распознает различные группировки индусов, совершавших насильственные нападения.

Сложная экономическая ситуация в Индии способствует росту шафранового терроризма, что влечет за собой необходимость выделить его как отдельный вид экстремистской угрозы. Рост шафранового терроризма будет иметь далеко идущие последствия для индийских национальных и религиозных меньшинств, а также граждан страны, выступающих против националистической идеологии.

Кроме того, дестабилизация в Индии, безусловно, повлияет на стабильность в регионе. В частности, агрессивная националистическая политика может обострить и без того сложные отношения между Индией и Пакистаном, который также является ядерной державой.

Рост озабоченности по поводу сближения интересов индуистских националистов и ультраправых экстремистов прослеживается на глобальном уровне. Поэтому крайне важно, чтобы мировое сообщество, особенно исследователи терроризма, были способны оценить масштаб разрушительных последствий шафранового терроризма и способствовали подготовке эффективных механизмов реагирования.

Начиная с 1947 года Индия пережила множество испытаний и серьезных кризисов. Однако рост шафранового террора и нападений на меньшинства, если их не остановить, окажутся еще более разрушительными для суверенитета крупнейшей в мире демократии.

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.