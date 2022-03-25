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Интерфакс-АВН

Российские бомбардировщики Су-34 уничтожили оружейные склады ВСУ - Минобороны РФ

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Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34
Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © Пресс-служба Центрального военного округа

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ сообщило о боевом применении бомбардировщиков Су-34 в ходе спецоперации на Украине.

"Экипажи самолетов Су-34 ВКС России уничтожили военные объекты и военную технику ВСУ. Точным попаданием были поражены стоянки военной техники, бронеавтомобили, склады с вооружением", - заявили в министерстве.

По данным ведомства, бомбометание по наземным целям выполнялось одиночно со средних высот.

"После боевого применения авиационных средств поражения бомбардировщики вернулись на аэродромы базирования", - сказали в Минобороны РФ.

В четверг российское военное ведомство опубликовало видеокадры применения Су-34 на Украине. В частности, на видео показано попадание снаряда по стоянке с военной техникой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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