Российские бомбардировщики Су-34 уничтожили оружейные склады ВСУ - Минобороны РФ

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ сообщило о боевом применении бомбардировщиков Су-34 в ходе спецоперации на Украине.

"Экипажи самолетов Су-34 ВКС России уничтожили военные объекты и военную технику ВСУ. Точным попаданием были поражены стоянки военной техники, бронеавтомобили, склады с вооружением", - заявили в министерстве.

По данным ведомства, бомбометание по наземным целям выполнялось одиночно со средних высот.

"После боевого применения авиационных средств поражения бомбардировщики вернулись на аэродромы базирования", - сказали в Минобороны РФ.

В четверг российское военное ведомство опубликовало видеокадры применения Су-34 на Украине. В частности, на видео показано попадание снаряда по стоянке с военной техникой.