Российские саперы начали разминирование на юге Херсонской области - Минобороны РФ

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Несколько десятков российских саперов приступили к гуманитарному разминированию на юге Херсонской области, уже обезврежено более 12 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ.

"На юге Херсонской области инженерные войска Южного военного округа приступили к сплошному разминированию местности, ранее находившейся под контролем ВСУ и националистических батальонов. (...) К решению задач привлечено несколько десятков специалистов и более 20 единиц специальной инженерной техники", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, администрация Херсонской области в преддверии посевной кампании обратилась к российским военнослужащим с просьбой очистить сельскохозяйственные угодья от противотанковых и противопехотных мин.

"За время работы в Херсонской области российские военные инженеры уже обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов", - сказали в министерстве.

Там отметили, что на обочинах дорог в регионе ежедневно находят до сотни фугасов, часто иностранного производства.