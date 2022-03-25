В Пентагоне сообщили об отказе руководства Минобороны России от общения с американскими коллегами - СМИ

Вашингтон. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Неоднократные попытки высшего военного руководства США поговорить со своими российскими коллегами в течение последнего месяца отвергались Москвой, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

По его словам, после начала спецоперации на Украине министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) генерал Марк Милли пытались организовать телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Однако российская сторона "до сих пор отказывалась от участия" в диалоге, заявил Кирби.

Отмечается, что Москва и Вашингтон поддерживают связь для устранения конфликтов через прямую телефонную линию.

Представители министерства обороны США описали ее как тактический механизм, позволяющий избежать просчетов, особенно когда речь идет о защите воздушного пространства или территории НАТО, но ее функциональность может быть ограничена.

В США считают, что контакты между высокопоставленными военными лидерами необходимы, чтобы избежать ненужной эскалации.

По словам Кирби, Пентагон придерживается мнения, что взаимодействие между руководителями оборонных ведомств США и России "критически важно в настоящее время".