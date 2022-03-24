ДНР получила трофейного "ветерана Вьетнама" - винтовку М14

В социальных сетях Донбасса появилось изображение американской винтовки М14 производства 1950-х годов. В ДНР предполагают, что иностранное оружие военнослужащие ВСУ получили в рамках иностранной помощи из стран Прибалтики.

Боевые действия на Украине привели к появлению в зоне конфликта раритетного стрелкового оружия: пулеметов ДП-27, автоматов ППС-43 и снайперской винтовки Мосина.

Теперь коллекция пополнилась ветераном войны во Вьетнаме - М14.

В 1954 году на вооружение стран НАТО был принят патрон 7,62×51 мм и под него инженерами Спрингфилдской оружейной палаты была разработана новая винтовка. В 1958 году М14 стала поступать в армию США, а боевой дебют состоялся в джунглях Вьетнама.

Винтовка получила магазин на 20 патронов, вес оружия составлял - более пяти килограммов. Прицельная дальность ведения огня - до 500 метров. Однако боевые действия выявили массу недостатков и конструкторам пришлось экстренно разрабатывать новое оружие.

"Американцы опытным путем наконец-то окончательно выяснили факт, который в СССР на стрелковом полигоне ГАУ определили еще до войны - легкая винтовка не в состоянии вести эффективный автоматический огонь мощным винтовочным патроном", - считает историк Андрей Уланов.

В итоге М14 сняли с серийного производства. Тем не менее винтовка после модернизации осталась на вооружении снайперов морской пехоты США и по своим характеристикам равна СВД.

Николай Грищенко