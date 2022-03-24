Китайцы: заявление Пескова – явная пощечина Америке

Пресс-секретарь президента России в интервью CNN: Россия может применить ядерное оружие, если столкнется с угрозой своему существованию (Гуаньча, Китай)

Читатели портала "Гуаньча" бурно обсуждают заявление Дмитрия Пескова о вероятности применения ядерного оружия. Он объяснил, что это возможно, только если Россия "столкнется с угрозой своему существованию". Китайцы отметили, что ей уже давно нужно было применить его против тех стран, которые ввели санкции.

22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью CNN, что, согласно российской концепции национальной безопасности, если Россия столкнется с угрозой своему существованию, то может применить ядерное оружие.

Песков объяснил CNN текущую ситуацию обострения отношений между Россией и Украиной, заявив, что специальная операция России на Украине еще не достигла своих целей, но она проводится в строгом соответствии с заранее установленными планами и задачами: "Конечно, никто с самого начала не думал, что [операция закончится через] пару дней. Это серьезная операция с серьезными целями".

Он повторил, что целью российской военной спецоперации является "демилитаризация" Украины, обеспечение того, чтобы она стала нейтральной страной, и ликвидация националистических вооруженных сил на ее территории.

Во время интервью ведущая CNN Кристиана Аманпур задала вопрос о ядерной политике РФ, спросив, рассмотрит ли Россия возможность применения ядерного оружия. Она назвала это "вопросом, вызывающим наибольшую озабоченность у всего мира".

На что Песков ответил: "У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией".

Комментарии китайских читателей

Туманность 0011

Европейцы действительно безмозглые. Они загнали русских в тупик. США, может быть, и не погибнут, но Европу ядерное оружие однозначно сотрет с лица земли.

Простой человек в ответ

Я тоже чувствую, что США, Великобритания и Европа отчаянно загоняют Россию в угол, а она просто дает им шанс очнуться. Соединенные Штаты и Британия думают, что могут избежать участи прямого удара, но если Россия действительно ударит, то для нее разумнее сначала "поймать главаря" — атаковать их первыми, так что Европа может и не пострадать, если подпишет договор о ненападении усилиями Франции и Германии. Европа бы стала только для европейцев. Америка и Великобритания, которые разожгли этот огонь и хотели быть за пределами опасной зоны, чтобы только собирать бонусы, в результате обожгутся сильнее всех.

cyc

Дайте мне сохранить лицо, не используйте ядерную бомбу, ядерное излучение не всем идет на пользу! Используйте водородную бомбу, чистую и безвредную для окружающей среды!

Людской поток в ответ

Вы снова здесь, чтобы попугать маленькую Японию!

Последняя глава в ответ

Чисто и стерильно!

Публичный аккаунт доверяют своему кролику

Ядерной зимы не бывает — посмотрите на Нагасаки и Хиросиму в Японии: их бомбили, и через несколько лет все стало хорошо, и то же было и в Советском Союзе. Ядерные бомбы применяются для копания водохранилищ и тушения нефтяных пожаров. А теперь еще есть тактические ядерные бомбы, мощность которых ненамного больше ракет. Путин может со спокойной душой применить их.

Китайский черный кролик в ответ

Японцы передают: "У нас большой опыт работы с ядерными бомбами, и ядерной зимы правда не бывает. После ядерных бомб вообще ничего не бывает".

Проследил за приготовлением

Страны могут не общаться друг с другом, и люди разных стран могут не общаться друг с другом, но ни одна страна не может воровать богатства других стран, как простой грабитель. Санкции против Запада основаны на замораживании сотен миллиардов долларов зарубежных активов России и ее граждан. Это грабеж. Россия должна бы давно уже применить ядерное оружие против стран, что вводят санкции. Она бы прямо запустила десятки тысяч ядерных бомб, чтобы умиротворить те санкционирующие ее страны, которые первыми преступили закон. Интересно, о чем сейчас думает Россия?

guan_15767392932792

Российско-украинский кризис — а почему он вообще беспокоит американцев? Весь мир знает ответ. Потому что если Россия применит ядерное оружие, то против кого? Разве против Украины? Вот американцы и боятся, что ответят за все свои грехи.

Спящий рыцарь-король

Мы с тобой пьем из одного колодца, зачем мне туда скидывать мусор?..

Иберия

В следующий раз русские просто воспользуются нью-йоркской картой для симуляции сброса атомной бомбы, чтобы напугать американцев. Они всегда думают, что если будут подстрекать другие страны к войне, то у них-то все останется замечательно. Сейчас они очень быстро потеряют лицо.

Да Гуйси

Ударьте посильнее, пожалуйста! Не стесняйтесь. Меньше 980 миллиардов тонн в эквиваленте даже не выпускайте. Я хочу, чтобы это было новым искусством!

guan_15905764982800

Вот почему у США и Запада кулаки чешутся ударить Россию по зубам, но они не осмеливаются.

guan_15802166421875

То, что сказала Россия, очевидно: если давление будет слишком высоким, приспешница США, который скачет выше всех, скорее всего, станет местом для возобновления экспериментов с тактическим ядерным оружием. Если в конце концов это неизбежно, рекомендуется выбрать японскую Фукусиму и Западную Украину недалеко от границы с Польшей. Маленькой "нейтральной" стране, захватившей огромные российские активы, пора вздрогнуть.

KOMARU

Это явно пощечина Америке.

Рыба-рыба-рыба 1111

Америка заявила, что новый коронавирус — это просто сильный грипп, а атомная бомба — большой фейерверк, и посмотрела на младшего брата рядом, чтобы он подтвердил. Тот усиленно закивал.

Юцзянь_EDM

Ракетным залпом Россия откроет путь к свержению старой системы американского господства в мире.

Пещера Золотой Розы

Никто не думал с самого начала, что операция может закончиться через несколько дней? Очень много умных псевдо-СМИ в интернете рассказывают, как Россия провалила операцию и бла-бла-бла… Не стыдно ли?

Тун Синь

Это нормальный ответ. Даже такая "мирная" страна, как Япония, решительно выступает против американского "применения ядерного оружия первыми".

Кровавые небеса

Потому что надо было изначально хорошо разговаривать с Россией! Сначала загнали ее в тупик расширением НАТО на восток, теперь же отведайте ее ядерную бомбу.

Смертный

Страны, обладающие ядерным оружием, сделают тот же выбор, когда обычное оружие больше не сможет помочь.

Телец

Уберите этих злых собак из Европы, которые рвутся вперед, но умеют только лаять, и тогда в мире настанет спокойствие. Тогда вернется взаимное уважение. В прошлом страны НАТО вообще не уважали Россию. Америка открыта не так давно, американцы еще не научились жить в мире с миром, они только и делают, что угнетают другие страны и уничтожают все вокруг.