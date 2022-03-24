Минобороны РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по украинскому военному складу под Ровно

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Склад с вооружением украинской армии, на котором была переданная Западом техника, уничтожен под Ровно (город на северо-западе Украины) ударом высокоточного оружия с моря, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран", - сказал он.

В среду Минобороны РФ опубликовало кадры боевых пусков береговых ракетных комплексов "Бастион", а также залпового пуска с корабля крылатых ракет большой дальности "Калибр".

22 марта министерство обороны РФ сообщало об ударе высокоточным оружием с самолетов и кораблей по военным объектам Украины в Донецкой и Луганской областях.

19 марта министерство обороны России сообщило, что в ходе операции на Украине впервые применен гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" - им 18 марта уничтожен подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Ивано-Франковской области.

20 марта министерство обороны России сообщило о новом применении гиперзвуковых комплексов "Кинжал", а также крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного и Каспийского морей.

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 - МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

19 марта Конашенков сообщал, что российские военные применили береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" против наземных целей - для уничтожения центров украинской радиотехнической разведки под Одессой.

По официальным данным, комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России. Дальность полета крылатой ракеты "Оникс" комплекса "Бастион" составляет до 500 км. "Бастион" предназначен для поражения морских целей. Впервые российские военные применили "Бастион" против сухопутных целей в 2016 году в Сирии.