Спутник связи "Меридиан-М" внесен в главный каталог космических объектов - Минобороны РФ

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Спутник связи "Меридиан-М", запущенный 22 марта с космодрома Плесецк ракетой "Союз", внесен в каталог системы контроля космоса, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и космическом аппарате "Меридиан-М", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, разгонный блок "Фрегат" был уведен на орбиту захоронения за счет импульса его двигательной установки.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" был выполнен с космодрома Плесецк в 15:48 мск, в 15:57 мск от ракеты отделилась головная часть в состав разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Меридиан". Разгонный блок продолжил выведение аппарата на целевую орбиту.