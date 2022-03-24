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Интерфакс-АВН

Спутник связи "Меридиан-М" внесен в главный каталог космических объектов - Минобороны РФ

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ГИКЦ имени Г.С.Титова
Главный испытательный Космический Центр имени Г.С.Титова Космического командования Войск ВКО.
Источник изображения: Анатолий Жданов / «Московский комсомолец»

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Спутник связи "Меридиан-М", запущенный 22 марта с космодрома Плесецк ракетой "Союз", внесен в каталог системы контроля космоса, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и космическом аппарате "Меридиан-М", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, разгонный блок "Фрегат" был уведен на орбиту захоронения за счет импульса его двигательной установки.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" был выполнен с космодрома Плесецк в 15:48 мск, в 15:57 мск от ракеты отделилась головная часть в состав разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Меридиан". Разгонный блок продолжил выведение аппарата на целевую орбиту.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
СККП
Союз-2 РН
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