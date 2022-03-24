Войти
Интерфакс-АВН

NASA продолжит принимать участие в совместной с Россией программе по имитации полёта - руководитель пилотируемой программы

317
0
0
Кэти Людерс
Кэти Людерс.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Вашингтон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит участвовать в совместных с Россией исследованиях поведения человека в состоянии изоляции при полёте в космосе, сообщила руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс.

"Мы уже провели несколько исследований по изучению состояния изоляции (человека в космосе - ИФ), это те исследования, которые можно проводить на Земле. В данный момент мы проводим одно из них с нашими российскими партнёрами и готовимся к новому раунду этих исследований", - сообщила Людерс в ходе пленарной сессии Space Science Week.

4 ноября прошлого года в Москве на площадке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН стартовал международный эксперимент SIRIUS-21 по имитации полета космонавтов на Луну.

В эксперименте принимают участие шесть человек: трое из России, двое из США и один из ОАЭ. По замыслу, они "долетят" до Луны, "совершат посадку", "задержатся на окололунной орбите", "примут" транспортный корабль и дистанционными методами "построят" базу, а затем "вернутся" домой. Экипаж проведет в изоляции 240 суток.

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты. Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
Похожие новости
17.01.2022
Вселенские амбиции и полеты наяву
02.11.2021
Определен состав экипажа международного изоляционного эксперимента SIRIUS
27.08.2021
Китай осваивается в глубоком космосе
15.10.2020
Роскосмос готовит "поправки Зевса" к американской лунной программе "Артемида"
20.07.2020
The Conversation (Австралия): кому принадлежат Луна и ее ресурсы?
07.05.2020
Reuters: США готовят международное соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
01.08.2018
Марс приближается к Земле, а мы к нему — нет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 06:41
  • 20456
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 03:19
  • 43
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 24.03 03:03
  • 1
Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта - СМИ
  • 24.03 02:44
  • 1
Военный эксперт: Скоро ВСУ попадут еще в один котел
  • 24.03 01:41
  • 1
МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов
  • 24.03 01:22
  • 1
Военнослужащие МТО в ходе спецоперации успешно проводят эвакуацию и ремонт поврежденной техники
  • 24.03 01:12
  • 5
Приоритеты возрождения
  • 24.03 00:53
  • 1
ЕС обеспокоен планами властей Мали сотрудничать с ЧВК Вагнера
  • 23.03 18:20
  • 124
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 23.03 16:45
  • 23
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 23.03 13:14
  • 1
НАТО озадачено
  • 23.03 12:29
  • 61
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 23.03 11:54
  • 3
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 23.03 11:38
  • 1
Букву Z в поддержку спецоперации нанесли на ракету "Союз", запущенную с Плесецка
  • 23.03 11:19
  • 2
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года