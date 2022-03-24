NASA продолжит принимать участие в совместной с Россией программе по имитации полёта - руководитель пилотируемой программы

Вашингтон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит участвовать в совместных с Россией исследованиях поведения человека в состоянии изоляции при полёте в космосе, сообщила руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс.

"Мы уже провели несколько исследований по изучению состояния изоляции (человека в космосе - ИФ), это те исследования, которые можно проводить на Земле. В данный момент мы проводим одно из них с нашими российскими партнёрами и готовимся к новому раунду этих исследований", - сообщила Людерс в ходе пленарной сессии Space Science Week.

4 ноября прошлого года в Москве на площадке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН стартовал международный эксперимент SIRIUS-21 по имитации полета космонавтов на Луну.

В эксперименте принимают участие шесть человек: трое из России, двое из США и один из ОАЭ. По замыслу, они "долетят" до Луны, "совершат посадку", "задержатся на окололунной орбите", "примут" транспортный корабль и дистанционными методами "построят" базу, а затем "вернутся" домой. Экипаж проведет в изоляции 240 суток.

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты. Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.