Турция не планирует отказываться от российских С-400 под давлением США - газета

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Турция не ведет дискуссий об отказе от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 под давлением США или НАТО, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

"Это не предмет обсуждения для нас. Этот вопрос мы обсуждали в прошлом и сейчас мы просто продолжаем (сотрудничество с РФ). Отказ от этого даже не обсуждается", - подчеркнул Демир в беседе с изданием.

По его словам, "Турция способна сама определять свою собственную политику и путь, так было всегда".