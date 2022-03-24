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Интерфакс-АВН

Турция не планирует отказываться от российских С-400 под давлением США - газета

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Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир
Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Источник изображения: Фото: Prof. Dr. İsmail DEMİR/profdrismaildemir.com

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Турция не ведет дискуссий об отказе от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 под давлением США или НАТО, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

"Это не предмет обсуждения для нас. Этот вопрос мы обсуждали в прошлом и сейчас мы просто продолжаем (сотрудничество с РФ). Отказ от этого даже не обсуждается", - подчеркнул Демир в беседе с изданием.

По его словам, "Турция способна сама определять свою собственную политику и путь, так было всегда".

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С-400 Триумф
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