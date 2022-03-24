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ТАСС

ОСК планирует в 2022 году передать ВМФ России восемь надводных кораблей и подлодок

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Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350
Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.
Источник изображения: Северная верфь

В корпорации не уточнили, какие именно корабли и субмарины предстоит сдать заказчику

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует в текущем году передать Военно-морскому флоту России восемь надводных кораблей и подводных лодок. Об этом ТАСС сообщили в корпорации.

"ОСК планирует передать в состав Военно-морского флота, согласно сдаточной программе 2022 года, восемь надводных кораблей и подлодок разного типа и назначения", - сказали в холдинге.

В корпорации не уточнили, какие именно корабли и субмарины предстоит сдать заказчику.

Ранее в ОСК сообщили ТАСС, что второй серийный атомный подводный ракетоносец проекта 955А (шифр "Борей-А") "Генералиссимус Суворов" будет передан в состав ВМФ в декабре 2022 года. "Адмиралтейские верфи" готовятся передать флоту в текущем году подлодки проекта 677 "Лада" Б-586 "Кронштадт" и Б-587 "Великие Луки".

Кроме того, из открытой печати известно о планах по передаче ВМФ в 2022 году подлодки проекта 636.3 Б-588 "Уфа". "Северная верфь" планирует передачу фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко", а также корвета проекта 20380 "Меркурий". Корабль этого же проекта "Резкий" готовится передать Тихоокеанскому флоту Амурский судостроительный завод. Средне-Невский судостроительный завод планирует сдать заказчику корабли противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев" и "Анатолий Шлемов".

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Страны
Россия
Продукция
Б-586 Кронштадт
Б-587 Великие Луки
Компании
Адмиралтейские верфи
АСЗ
ОСК
Северная верфь
СНСЗ
Проекты
20380 Корвет-1
22350
636.3
677 Лада
877 Палтус
955 Борей
пр. 12700
ТОФ
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