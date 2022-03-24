Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта - СМИ

Париж. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам разговора с президентом РФ Владимиром Путиным пришел к выводу, что следует продолжать попытки по урегулированию кризиса на Украине, сообщает во вторник BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

"По данным Елисейского дворца, пока между сторонами (Украиной и РФ - ИФ) нет соглашения. Однако президент Франции заявил, что по-прежнему уверен, что должен продолжать усилия. Он отметил, что не видит других вариантов, кроме прекращения огня и честных переговоров между Россией и Украиной", - передает телеканал.

Он отмечает, что ранее во вторник Макрон провел очередной разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В свою очередь, итальянский телеканал TGcom24 сообщает, что Макрон в течение дня также провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и с премьером Италии Марио Драги. Они обсудили предстоящие на этой неделе саммиты НАТО, ЕС и G7.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся по инициативе французской стороны.