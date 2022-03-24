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Интерфакс-АВН

Около 70% россиян поддерживают спецоперацию РФ на Украине - опрос

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Военнослужащие ВС РФ во время проведения спецоперации на Украине
Военнослужащие ВС РФ во время проведения спецоперации на Украине.
Источник изображения: РИА Новости/Максим Блинов

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Более двух третей россиян (68%) считают, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было правильным, среди сограждан старше 60 лет такого мнения придерживаются 82% респондентов, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие во вторник в "Интерфакс".

Отвечая на вопрос о целях специальной военной операции, допускающий не более двух вариантов ответа, 67% респондентов указали на обеспечение безопасности России, разоружение Украины и недопущение размещения на ее территории баз НАТО, отмечают социологи.

По данным ФОМ, 51% участников опроса считают, что речь, прежде всего, идёт о защите Донецкой и Луганской народных республик.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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