Маневры белорусской армии – призыв к благоразумию южных соседей

Еще один украинский чиновник занялся предсказаниями событий в сфере, находящейся несколько в стороне от его профессиональных компетенций. Не далее как 20 марта советник главы украинского МВД Вадим Денисенко в эфире украинских новостей оценил угрозу со стороны Беларуси. «Я бы сейчас оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60…», – заявил Денисенко.

Примечательно, что в конце прошлого месяца разведка США тоже назначала дату «вторжения в Украину» белорусской армии. Об этом 28 февраля сообщил официальный сайт американского издания «Washington Post».

С одной стороны понять украинских деятелей можно. Ведь само белорусское военное ведомство официально заявляет, что Силами реагирования Союзного государства совместно с органами пограничной службы осуществляется усиление охраны государственной границы Республики Беларусь. При этом в целях смены подразделений, находящихся на границе с Украиной, частью сил совершается перемещение комбинированным способом в установленные районы. Кроме того, для проведения плановых практических занятий по огневой, тактической и специальной подготовке задействованы семь полигонов, среди них – Брестский, Гожский и Ружанский. То есть, на первый взгляд (украинский, разумеется), создается впечатление непрерывного движения, наращивания активности и войск на юге Беларуси.

С другой стороны (белорусской, разумеется) очевидно, что не только южное направление вызывает озабоченность, и не вся белорусская армия выстроилась вдоль украинской границы. Есть еще западная и северо-западная границы, которые тоже нужно прикрывать. Кроме того, план подготовки вооруженных сил в текущем году также никто не отменял – войска продолжают выполнять мероприятия оперативной и боевой подготовки.

А еще присутствует знание того, что по ту сторону южной границы тактический комплекс «Точка-У» есть только в ВСУ, и его ракеты, в отличие от перелетных птиц, сами по себе не летают через границу. И если бы не белорусские и российские пэвэошники, которые вовремя обнаружили и положили эти ракеты на дно Припяти, то последствия могли бы быть самыми непредсказуемыми.

Поэтому украинской стороне не стоит плодить сущности. Белорусские силовики стоят на границе с конкретной задачей, которая не является военной тайной.

20 марта белорусский телеканал «ВоенТВ» показал видеосюжет о том, как бойцы Сил спецопераций вооруженных сил Беларуси и сотрудники милиции прикрывают южные границы со стороны Украины.

Как следует из видеосюжета, под охрану взяты важные дороги и путепроводы. Десантники и сотрудники органов внутренних дел проводят досмотры автомашин на предмет наличия оружия и взрывчатых веществ.

Командир батальона сил специальных операций в эфире «ВоенТВ» заявил: «Задача у нас одна – не допустить прорыва незаконных вооруженных формирований на нашу территорию, а также не допустить наплыва вооружения и боеприпасов». «На тех участках, что нам поручено охранять, оборона держится очень надежно», – заверил он. Как следует из видео, в арсенале у десантников автоматы, пулеметы и противотанковые ракеты. То есть танков, артиллерии, РСЗО и прочего наступательного вооружения нет.

Другими словами, присутствие военных на границе – вынужденная мера, и продиктована она обстоятельствами, спровоцированными не белорусами.

Вселяет надежду один нюанс. Это то, что украинская сторона очень внимательно следит как за мероприятиями по усилению охраны белорусской госграницы, так и за мероприятиями подготовки вооруженных сил Беларуси. Учитывая, что кроме учебных целей любые маневры призваны продемонстрировать высокую боевую готовность войск и их возможности, можно рассчитывать на благоразумие наших южных соседей. Им ведь уже дали понять, что в современных условиях эмоции должны отойти на задний план – это жизненно важно. Для них важно.

Владимир Вуячич