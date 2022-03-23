Российские компании должны входить в топ-5 мировых производителей микроэлектроники – правительство

Заместители председателя правительства Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко провели заключительную стратегическую сессию по развитию электронной промышленности, сообщает правительство в понедельник.
Работа на стратсессиях была направлена на реализацию шести целей. Отечественные производители должны быть представлены во всех направлениях внутреннего рынка и производить продукцию на российской компонентной базе. Российские компании должны входить в топ-5 мировых производителей микроэлектроники, а объём экспорта продукции в перспективе должен превосходить объём продаж на внутреннем рынке. В России должны быть сосредоточены уникальные компетенции и технологические этапы в рамках международного взаимодействия, а также обеспечен трёхкратный рост доли электронной промышленности в ВВП, говорится в сообщении.
По итогам Юрий Борисов отметил потенциал роста российской микроэлектроники и необходимость поддержки отрасли в ближайшее время и в долгосрочной перспективе. Дмитрий Чернышенко поручил представить в кратчайшие сроки основные меры поддержки отрасли для включения во второй план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики.
Финалом будут являться отобранные практические мероприятия по конкретным направлениям развития радиоэлектронной промышленности в условиях ограниченного ресурса, подготовленные рабочими группами в течение месяца, говорится в сообщении.
Ранее правительство сообщало, что производители электроники должны войти в список системообразующих компаний, а также, что возможно утверждение национального проекта для развития микроэлектронной промышленности.