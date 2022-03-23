Российские компании должны входить в топ-5 мировых производителей микроэлектроники – правительство

Заместители председателя правительства Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко провели заключительную стратегическую сессию по развитию электронной промышленности, сообщает правительство в понедельник.

Работа на стратсессиях была направлена на реализацию шести целей. Отечественные производители должны быть представлены во всех направлениях внутреннего рынка и производить продукцию на российской компонентной базе. Российские компании должны входить в топ-5 мировых производителей микроэлектроники, а объём экспорта продукции в перспективе должен превосходить объём продаж на внутреннем рынке. В России должны быть сосредоточены уникальные компетенции и технологические этапы в рамках международного взаимодействия, а также обеспечен трёхкратный рост доли электронной промышленности в ВВП, говорится в сообщении.

По итогам Юрий Борисов отметил потенциал роста российской микроэлектроники и необходимость поддержки отрасли в ближайшее время и в долгосрочной перспективе. Дмитрий Чернышенко поручил представить в кратчайшие сроки основные меры поддержки отрасли для включения во второй план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики.

Сейчас Минпромторгом формируется документация по федеральным проектам, направленным на развитие микроэлектроники. Они основываются на инициативах всех наших рабочих групп. В апреле драфты федпроектов будут представлены на рассмотрение и утверждение в правительство. Ключевая цель – выйти на национальный проект по гражданской радиоэлектронике, актуальность которого в текущей ситуации вопросов не вызывает. При реализации федпроектов устанавливаются конкретные целевые показатели – сколько и каких продуктов планируется производить, на каких технологиях и с использованием какой компонентной базы, в какие сроки они будут построены или выпущены. При этом мы будем избегать проприетарного программного обеспечения. Все разработки отрасли, сделанные с господдержкой, должны принадлежать государству и быть в открытом доступе для авторизованных российских разработчиков. Мы не исключаем создания государственного репозитория таких разработок, — сказал Чернышенко.

Финалом будут являться отобранные практические мероприятия по конкретным направлениям развития радиоэлектронной промышленности в условиях ограниченного ресурса, подготовленные рабочими группами в течение месяца, говорится в сообщении.

Ранее правительство сообщало, что производители электроники должны войти в список системообразующих компаний, а также, что возможно утверждение национального проекта для развития микроэлектронной промышленности.