Некоторые российские государственные органы, очень похоже, так и не заметили, что на Украине что-то изменилось, и продолжают работать в том режиме, который явно устарел. Как минимум, на украинском направлении.
Гуманитарная помощь Украине – почему российская таможня НЕ дает добро?
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