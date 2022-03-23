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Юрий Подоляка

Гуманитарная помощь Украине – почему российская таможня НЕ дает добро?

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Некоторые российские государственные органы, очень похоже, так и не заметили, что на Украине что-то изменилось, и продолжают работать в том режиме, который явно устарел. Как минимум, на украинском направлении.


Права на данный материал принадлежат Юрий Подоляка
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Страны
Украина
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