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D-Russia.ru

Правительство России утвердило меры поддержки телеком-отрасли — Минцифры

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Телеком-отрасль
Телеком-отрасль.
Источник изображения: https://d-russia.ru/

Практически все меры поддержки телеком-отрасли, которые Минцифры подготовило вместе с участниками рынка, утверждены правительством, сообщает «Коммерсант» в субботу со ссылкой на министерство.

В частности, в утвержденный перечень мер поддержки для операторов связи вошел годовой мораторий на исполнение российскими операторами связи требований «закона Яровой», который с 2018 года обязывает их хранить весь пользовательский трафик на своих мощностях. Мера позволит освободить емкости систем хранения данных на 15% и снизить расходы на исполнение закона.

Также одобрено введение механизма поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции; обеспечение возможности совместного использования операторами связи инфраструктуры сети связи в рамках межсетевого технического роуминга; приостановка на один год требований к операторам по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов сетями LTE.

Одна из ключевых для операторов мер поддержки — отсрочка демонтажа объектов связи, установленных вблизи социально значимых объектов, — до сих пор находится на рассмотрении. Минцифры планирует доработать и включить в следующий пакет мер поддержки отрасли, рассказали изданию в министерстве.

Ранее, напомним, президент РФ подписал указ о новых мерах поддержки IT-отрасли.

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Россия
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