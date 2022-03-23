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ТАСС

МО РФ предлагает обязать банки, обслуживающие военных, иметь допуск к работе с гостайной

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Здание Минобороны России
Здание Минобороны России.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Согласно пояснительной записке, перечисление выплат военнослужащим и гражданскому персоналу ВС РФ осуществляется на открытые ими счета в 77 кредитных организациях

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ предлагает внести в федеральный закон об обороне изменения, обязывающие кредитные организации, осуществляющие выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил России, получать лицензию на работу с государственной тайной. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, на основании предложений Министерства обороны России правительству предлагается определять кредитные организации, осуществляющие выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу ВС РФ.

"При этом каждая такая кредитная организация должна соответствовать критериям: иметь собственные средства (капитал) по состоянию на первое число отчетного месяца в размере не менее 100 млрд рублей, находиться под контролем Российской Федерации или Центрального банка Российской Федерации (Банка России), иметь лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в проекте закона.

Документ подготовлен согласно решению президента РФ от 22 февраля 2022 года.

Кроме того, согласно проекту документа, "финансовое обеспечение личного состава Вооруженных сил Российской Федерации осуществляется уполномоченными кредитными организациями для перечисления денежного довольствия, заработной платы и иных выплат военнослужащим ‎и гражданскому персоналу центральных органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей ‎и организаций ВС РФ".

Согласно пояснительной записке, в настоящее время перечисление выплат военнослужащим и гражданскому персоналу ВС РФ осуществляется на открытые ими счета в 77 кредитных организациях. "Такое количество банков, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава ВС РФ, раскрывает их принадлежность ‎к Вооруженным силам России, а также места дислокации органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций ВС РФ", - отмечается в документе.

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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