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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о новом ударе высокоточным оружием по военным объектам Украины

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Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные во вторник нанесли удары высокоточным оружием с самолетов и кораблей по военным объектам Украины в Донецкой и Луганской областях.

"22 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по военным объектам Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск (Луганская область) и Краматорск (Донецкая область), склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке (все три населенных пункта в Донецкой области Украины)", - сказал Конашенков.

19 марта министерство обороны России сообщило, что в ходе операции на Украине впервые применен гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" - им 18 марта уничтожен подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Ивано-Франковской области.

20 марта министерство обороны России сообщило о новом применении гиперзвуковых комплексов "Кинжал", а также крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного и Каспийского морей.

На брифинге во вторник Конашенков сказал, что за день российские самолеты и вертолеты ликвидировали 83 военных объекта Украины.

"Среди них четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники", - сказал он.

"Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области", - сообщил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 236 беспилотных летательных аппаратов, 185 зенитных ракетных комплексов, 1547 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 612 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 1343 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что российская армия, преследуя отступающие подразделения украинской 54-й механизированной бригады, за день продвинулась на 4 километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка.

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