В ОСК сообщили о разработке нового корабля обеспечения и поддержки проекта 15550 «Хаски»

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В России разработан новый корабль обеспечения и поддержки, макет судна был впервые представлен в Госдуме на экспортном совете, посвященном судостроению.
Согласно информации, предоставленной ОСК, проект нового корабля разработан в Невском ПКБ и уже предложен российскому флоту. Проект получил номер 15550 и название "Хаски". Как поясняется, корабль предназначен для действий на Северном морском пути, в его задачи будет входить обеспечение развертывания тактических соединений береговых войск и их поддержка.
По словам главы ОСК Алексея Рахманова, "Хаски" может использоваться как судно поддержки, десантное судно, транспортное и т.д., обеспечивая снабжение арктических баз, а также решать задачи патрулирования в арктических морях.
Водоизмещение корабля - 14 тысяч тонн, экипаж - 120 человек, скорость - 15 узлов, автономность – 60 суток. Корабль может транспортировать один дивизион БРК "Бастион" или одну мотострелковую бригаду. На вооружении - 2 корабельные автоматические артиллерийские установки АК-630 калибра 30 мм, вертолет Ми-8 и до четырех беспилотников. Размерения корабля и унификация в комплектующих позволяют строить корабли проекта "Хаски" на любом судостроительном предприятии России.
- заявил Рахманов.