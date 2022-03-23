В ОСК сообщили о разработке нового корабля обеспечения и поддержки проекта 15550 «Хаски»

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В России разработан новый корабль обеспечения и поддержки, макет судна был впервые представлен в Госдуме на экспортном совете, посвященном судостроению.

Согласно информации, предоставленной ОСК, проект нового корабля разработан в Невском ПКБ и уже предложен российскому флоту. Проект получил номер 15550 и название "Хаски". Как поясняется, корабль предназначен для действий на Северном морском пути, в его задачи будет входить обеспечение развертывания тактических соединений береговых войск и их поддержка.

По словам главы ОСК Алексея Рахманова, "Хаски" может использоваться как судно поддержки, десантное судно, транспортное и т.д., обеспечивая снабжение арктических баз, а также решать задачи патрулирования в арктических морях.

Водоизмещение корабля - 14 тысяч тонн, экипаж - 120 человек, скорость - 15 узлов, автономность – 60 суток. Корабль может транспортировать один дивизион БРК "Бастион" или одну мотострелковую бригаду. На вооружении - 2 корабельные автоматические артиллерийские установки АК-630 калибра 30 мм, вертолет Ми-8 и до четырех беспилотников. Размерения корабля и унификация в комплектующих позволяют строить корабли проекта "Хаски" на любом судостроительном предприятии России.

(...) Это паром снабжения ледового класса для работы на СМП. Может использоваться как военное судно снабжения, как транспорт, десантник, паром. Мы надеемся, что мы сможем сделать предложение флоту, чтобы этот корабль, либо его аналог, с учетом доработок и нового техзадания был востребован

- заявил Рахманов.