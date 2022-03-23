Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, каковы планы у российской авиастроительной промышленности в условиях санкций Запада из-за ситуации на Украине.

Серийное производство импортозамещенной версии российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского МС-21 планируют начать в 2024 году, сообщил журналистам глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на сегодняшнем брифинге.

«<…> Любая компонента, которая меняется, в самолете требует проведения соответствующих процедур, испытаний, чтобы отвечать всем требованиям авиационной безопасности», — уточнил он. По словам Мантурова, зарубежные производители без объяснений отказались поставлять детали для российского самолета — даже по заказам, по которым внесли предоплату.

Сертификация МС-21 продолжается, в опытную эксплуатацию два самолета поставят уже к концу этого года.

Что касается ближнемагистрального узкофюзеляжного Sukhoi Superjet 100, способного перевозить от 87 до 108 пассажиров на расстояние до трех тысяч километров (базовая модель) и до 4,5 тысячи километров (версия с увеличенной дальностью), то в этом году планируют выпустить 19 таких самолетов.

«На 19 бортов полностью имеется комплектация зарубежная, и до конца года будут исполнены контракты в объеме 19 машин. Плюс часть бортов, которые у нас так называемые белые хвосты. Это те машины, которые ранее не были реализованы заказчиком. Мы их сейчас доводим до летной годности, и они будут также поставлены нашим российским эксплуатантам», — сообщил глава Минпромторга.

Импортозамещенный лайнер SSJ100 хотят сертифицировать в следующем году. Поставки компаниям могут начать, опять же, с 2024-го.

От обсуждаемой в СМИ и среди экспертов идеи воскресить серийный выпуск пассажирского Ту-204, разработку которого начали еще при СССР, Мантуров призвал отказаться. «Возможность расширения объемов производства присутствует, но мы исходим из здравого смысла, имея в виду, что МС-21 аналогичен по характеристикам с точки зрения пассажировместимости с Ту-214 и 204. И мы будем исходить из того в первую очередь, что 214-е машины, которые сегодня производятся на Казанском авиационном заводе, поставляются в основном государственной авиации», — объяснил он. Для Ту-214 при этом хотят выделить дополнительные сборочные мощности, чтобы в итоге увеличить производство с трех до десяти самолетов в год.

Хотя никто из зарубежных компаний из сферы торговли и промышленности не говорил о своем окончательном уходе с российского рынка, Мантуров подчеркнул, что вечно ждать их никто не будет: предприятие в простое означает невыплаченные налоги и деградацию производства.

«С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются, как и производственные мощности и поставки комплектующих на нашем рынке. Возможно, с кем-то нам придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно. <…> Очень надеюсь, что мы придем к какому-то общему знаменателю до конца этого месяца либо до начала апреля. Потому что мы не сидим на месте, мы формируем повестку и планы по тому, как будет функционировать каждое из предприятий в России», — подытожил министр.

После начала военной спецоперации на Украине последовала реакция западных стран и их компаний: так, Евросоюз (а также США и Канада) не только приостановил полеты над своей территорией для российских бортов, но и объявил запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей. Лизингодатели обязаны к концу марта завершить контракты с отечественными авиакомпаниями, обслуживать и страховать самолеты тоже нельзя. Помимо этого, американский Минторг запретил любое обслуживание 100 лайнеров, которые недавно летали в Россию (в списке оказались Boeing «Аэрофлота», Utair, Azur Air, Nordwind, AirBridgeCargo, Aviastar-TU и Gulfstream G560 миллиардера Романа Абрамовича).

Российские авиакомпании, борты которых значатся в иностранных реестрах, во избежание их ареста прекратили полеты за границу с 6 марта, из-за рубежа — с восьмого числа. Как сообщил сегодня глава Минтранса Виталий Савельев, всего 111 авиаперевозчиков потеряли 78 из 1367 самолетов — их арестовали за пределами России. Восемьсот машин уже перевели в российский реестр.

Закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у наших авиакомпаний, Владимир Путин подписал 14 марта. Также разрешено выдавать им российские сертификаты летной годности.