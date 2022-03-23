Госдума уточнила во II чтении порядок формирования специальных резервных фондов Роскосмоса

Правительство будет устанавливать порядок формирования специальных резервных фондов корпорации

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий порядок формирования специальных резервных фондов госкорпорации "Роскосмос". Документ был инициирован правительством.

Законопроектом предлагается установить, что специальные резервные фонды госкорпорации "Роскосмос" могут формироваться не только за счет денежных средств организаций корпорации, но и за счет средств самой госкорпорации, а также за счет иного имущества, включая имущественные права. Уточняется также, что эти фонды предназначены не только для финансового, но и для имущественного обеспечения эффективности деятельности госкорпорации и ее организаций.

Поправками ко второму чтению устанавливается, что специальные резервные фонды создаются за счет денежных средств, депозитов, в том числе дохода по депозитам, дебиторской задолженности за реализованные, но не оплаченные товары (работы, услуги), прав требований по договорам займа, векселей, облигаций, акций, долей в уставном капитале, иных финансовых вложений, дохода по финансовым вложениям корпорации и организаций корпорации. Денежные средства, передаваемые в специальные резервные фонды корпорации, будут аккумулироваться на ее банковских счетах. Иное имущество, передаваемое в специальные резервные фонды Роскосмоса, будет подлежать оценке и учитываться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правительство будет устанавливать порядок формирования специальных резервных фондов корпорации.

При этом решение о конкретном размере осуществляемых организациями госкорпорации отчислений в фонд будет приниматься правлением Роскосмоса исходя из текущего финансово-экономического состояния каждой организации корпорации (с учетом необходимости использования собственных средств в целях стабилизации и поддержания текущей деятельности). Размер отчислений может составить до 50% от установленного предельного норматива.

"Законопроект направлен на обеспечение сохранности средств корпорации, полученных от международной космической деятельности в порядке правопреемства от Федерального космического агентства, в целях создания условий для достижения задач, установленных программами в сфере космической деятельности, в соответствии с поручениями правительства РФ", - говорится в пояснительной записке.

Как отметил ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, законопроект позволит Роскосмосу сконцентрировать средства на приоритетных направлениях развития ракетно-космической отрасли, обеспечить их быстрое и эффективное перераспределение, повысить финансовую дисциплину и оперативность принятия управленческих решений, а также более полно использовать научно-производственный потенциал организаций госкорпорации.