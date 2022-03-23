Песков отмечает, что со спецоперацией РФ на Украине не согласно меньшинство россиян, и надеется на их понимание происходящего

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - В Кремле слышат мнение меньшинства, которое не согласно со спецоперацией РФ на Украине, надеются, что к этим людям придет осознание происходящего, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Их мало таких. Подавляющее большинство граждан, и об этом свидетельствуют статистика и опросы, - свыше 75 процентов поддерживают операцию, поддерживают президента РФ", - сказал Песков.

По его словам, "это неопровержимый факт".

"Вы видите, что идет очень активное разъяснение целей и задач этой операции, ее причин. Мы надеемся, что те, кто не согласен, они поймут, что происходит. Кроме того, очень важно, чтобы те, кто не согласен, начинали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада о том, что происходит и понимали, что не все правда, что там дается в новостях", - отметил пресс-секретарь президента.

По данным Пескова, со спецоперацией не согласны менее 25 процентов россиян.

На уточняющий вопрос, слышат ли в Кремле этих людей, Пеков сказал: "Мнение слышат, но все-таки меньшинство есть меньшинство".