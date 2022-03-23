В ФСВТС создан оперативный штаб по борьбе с санкциями под руководством Дмитрия Шугаева

ЦАМТО, 22 марта. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) создан оперативный штаб по борьбе с санкциями. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель директора Службы Михаил Бабич.

"Волна санкций, которую мы сейчас переживаем, самая системная и самая глубокая. Мы анализируем, какие сферы совместной деятельности ОПК и Минобороны они затронут. В этой связи в службе организован оперативный штаб под руководством директора Дмитрия Шугаева", – сказал М.Бабич на заседании экспертного совета в Госдуме.

По его словам, этот штаб на регулярной основе анализирует вопросы, которые ставят субъекты ВТС. "Кроме того, очень остро встали вопросы финансовых и транспортно-логистических ограничений", – сказал М.Бабич.

Он сообщил, что все эти вопросы будут системно проанализированы и доложены правительственной комиссии под руководством Михаила Мишустина и комиссии по ВТС при президенте РФ.