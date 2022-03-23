Турецкая пресса: Анкара не намерена менять российскую ЗРС С-400 на американские истребители F-35

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Появившаяся в американской прессе информация, что США предлагают Турции обменять полученные от России зенитные комплексы С-400 на возможность получить истребители пятого поколения F-35, была встречена турками "в штыки". Как пишет турецкое издание Haber7, никакого обмена российской зенитной системы на американские истребители не будет.

В американском издании The Wall Street Journal появилась статья, в которой утверждалось, что США предпринимали попытки убедить Турцию обменять зенитные системы С-400 российского производства на американские истребители F-35 и возвращение в программу их разработки. Согласно публикации, делалось это неофициально, чтобы не провоцировать Россию, а в случае успеха США планировали поставить ЗРС С-400 на Украину, где зенитные системы требовал Зеленский.

Украине нужно зенитное оружие, а у Турции есть одно – система С-400 российского производства, которая вызвала огромную негативную реакцию со стороны США и привела к исключению Анкары из программы F-35 (...) Как насчет тройной игры? США помогают Турции направить свои С-400 на Украину, Турции поставляют F-35, это также помогает восстановить отношения между США и Турцией в противовес России

- говорилось в статье The Wall Street Journal.

В Анкаре данную публикацию восприняли негативно, заявив, что у властей страны четкая позиция, которая предусматривает прекращение конфликта на Украине путем диалога, а не участие в нем. Президент Турции Эрдоган назван единственным политиком, поддерживающим хорошие отношения как с Путиным, так и Зеленским. Турция не хочет терять ни Россию, ни Украину.

А вот турецкие читатели отреагировали на американское предложение гораздо эмоциональней, с ярко выраженным антиамериканским акцентом. Общий смысл комментариев сводился к тому, что США пытаются столкнуть Турцию с Россией, F-35 больше туркам не нужны, скоро свои самолеты появятся, а С-400 никому не отдадим, позднее еще и С-500 купим.