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Интерфакс-АВН

США активно ведут переговоры с союзниками по вопросам предоставления Украине средств ПВО дальнего действия - Пентагон

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Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: TASS/EPA/Michael Reynolds

Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты на различных уровнях активизировали переговоры с союзниками о поставках Украине комплексов ПВО дальнего действия, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы ведем такие переговоры активно, буквально каждый день. На разных уровнях, не только на уровне министра, но и на других уровнях", - сказал он на брифинге.

По его словам, обсуждаются вопросы поставок Киеву таких средств ПВО, "которые, как мы знаем, им удобно использовать, которым они обучены, которые уже есть в их распоряжении".

"Мне сегодня нечего сказать о конкретных договоренностях с участием Соединенных Штатов, но мы точно будем активно задействованы в этих разговорах и в будущем", - заявил Кирби.

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Страны
США
Украина
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