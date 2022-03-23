«Нимиц» – папа «Форда»

Основы современных военно-морских сил и авианосного флота США закладывались в 70–80-е годы прошлого столетия

Строительство 10 атомных авианосцев типа «Нимиц» заняло более 40 лет: головной корабль заложен в 1968 году, а последний – «Джордж Буш» сдан флоту в 2009-м. Эти корабли имеют полное водоизмещение более 100 тысяч тонн, длину полетной палубы 333 метра. Размер авиакрыла остался стандартным со времен «Форрестола» («Мидуэй» борозды не испортил»), но наличие ядерной ЭУ обеспечивает гигантам «бесконечные» дальность и продолжительность плавания, более высокую скорость и общие энергетические потребности.

Благодаря большим размерам и отсутствию запасов топлива «для себя» значительно возрастают арсеналы боеприпасов и запасы ГСМ для самолетов и вертолетов. Усовершенствованным вариантом «Нимицев» должны стать атомные авианосцы типа «Джеральд Форд». На них, в частности, установят более совершенные РЛС и системы управления, электромагнитные катапульты вместо паровых. Головной корабль этого типа в настоящее время проходит испытания, в ходе которых выявлено большое количество технических проблем.

В 80-х годах началось строительство крейсеров типа «Тикондерога», созданных на основе эсминца типа «Спрюэнс». На первых пяти ударным оружием были только ПКР «Гарпун», кроме того, ЗУР «Стандарт» и ПЛУР «Асрок» запускались с традиционных балочных ПУ. В настоящее время лишь один корабль из этой пятерки находится в отстое, ожидая утилизации, остальные переработаны или потоплены как мишени. На следующих 22 крейсерах этого типа при сохранении «Гарпунов» установлены две УВП Мк41. Таким образом, каждый корабль стал носителем 122 ракет (КРМБ «Томагавк», ЗУР «Стандарт», ПЛУР «Асрок»). Кроме того, они получили боевую информационно-управляющую систему (БИУС) «Иджис», обеспечивающую постоянный обмен информацией с другими кораблями и самолетами. Она включает, в частности, четыре РЛС с ФАР, закрепленные на надстройке корабля и способные сопровождать до 300 целей. Дальнейшее совершенствование «Иджис» позволило включить оснащенные этой БИУС корабли в систему ПРО. Обеспечивается применение ЗУР «Стандарт» SM-3 с дальностью стрельбы до 2,5 тысячи и досягаемостью по высоте 1,5 тысячи километров (то есть в космосе). Кроме того, в боекомплект УВП вошли ЗУР малой дальности «Си Спарроу» последний модификации, причем в каждой ячейке могут быть размещены четыре такие ЗУР.

Сочетание УВП Мк41 и БИУС «Иджис» перевело крейсеры, а затем и эсминцы ВМС США в совершенно новое качество. Они перестали быть «охранниками авианосцев», а превратились в мощную самостоятельную силу как ударной (за счет КРМБ «Томагавк»), так и оборонительной (за счет ЗУР «Стандарт»). Причем в обоих качествах они могут оказаться даже эффективнее авианосцев, особенно благодаря более низкой цене. ПЛУР «Асрок» в настоящее время фактически уже не используются, так как считаются устаревшими, конфигурации «Томагавков» и «Стандартов» на каждом конкретном корабле могут быть любыми. В 1991 году один из крейсеров типа «Тикондерога» нес 122 «Томагавка» для нанесения ударов по Ираку.

“При наличии гигантского флота США имеют крайне ограниченные возможности экспорта военно-морской техники. Практически все современные американские боевые корабли слишком велики размерами, сложны в эксплуатации и чрезвычайно дороги”

В 1988 году началось строительство эсминцев типа «Орли Берк», также оснащенных УВП Мк41 и системой «Иджис». Из-за несколько меньших размеров, чем «Тикондерога», носовая УВП на эсминцах уполовинена до 32 ячеек, включая 29 ракетных. Таким образом первые 28 эсминцев данного типа несли по 90 ракет. С 29-го корабля погрузочный механизм был вынесен за пределы УВП, что позволило использовать все ячейки под ракеты. Соответственно новые «Орли Берки» несут уже по 96 ракет «Томагавк» и «Стандарт». В настоящее время в строю находится 68 кораблей этого типа, их окончательное количество точно неизвестно (оно может составить от 75 до 82 или даже 100).

В дополнение к «Орли Беркам» и на смену «Тикондерогам» предполагалось построить 32 эсминца типа «Зумвалт» с футуристической архитектурой по технологии «Стелс». Они несут несколько измененную УВП Мк57, рассчитанную суммарно на 80 ракет, а также два совершенно новых 155-мм орудия, которые должны были обеспечить стрельбу управляемыми снарядами на дальность 150 километров (в первую очередь по береговым целям). Однако из-за ненормально высокой цены таких снарядов (до миллиона долларов за единицу) командование ВМС от них отказалось, что сделало практически бессмысленными орудия. А из-за ненормально высокой цены эсминца в целом (до 8 млрд долл.) серию сократили до трех кораблей.

Какими будут перспективные крейсеры и/или эсминцы ВМС США, пока неясно – решение еще не принято, будут продолжаться строительство и модернизация «Орли Берков».

В 70–80-е для ВМС США построили 51 фрегат типа «Оливер Перри», кроме того, по шесть аналогичных кораблей было построено в Австралии и Испании, а также восемь на Тайване. При достаточно больших размерах они имели очень слабое вооружение – единственную балочную ПУ для «Гарпунов» и «Стандартов», 76-мм пушку и 20-мм зенитный автомат, два трехтрубных ТА для торпед Мк46 и Мк50. Фрегаты предназначались в первую очередь для охраны конвоев при перевозке американских войск и грузов в Европу, но после окончания холодной войны необходимость в них отпала. Последние фрегаты выведены из состава американского флота в 2017 году, в отстое 18 таких кораблей. Еще 20 проданы, и самым «экзотичным» покупателем стал Бахрейн, остальные утилизированы или потоплены на учениях как цели.

Условной заменой «Перри» должны были стать так называемые корабли прибрежного действия (LCS – Littoral Combat Ship). Концепция оформилась в эпоху максимального увлечения борьбой с терроризмом, поэтому они по сути не предназначались для классической морской войны. В задачу LCS входили противоминная и противолодочная борьба, обеспечение действий ССО, борьба с пиратами и катерами-камикадзе. Предполагалось построить как минимум 52 LCS. Были созданы два конкурирующих проекта – классический по архитектуре корабль «Фридом» и скоростной тримаран «Индепенденс». Оба варианта имели очень высокую цену (не менее 500 миллионов за единицу) при весьма слабом вооружении (одна 57-мм пушка, один немецкий ЗРК малой дальности RAM, вертолет SH-60 и до 3 БЛА). Впрочем, с осени 2019-го на LCS начали устанавливать норвежские ПКР NSM. При этом Пентагон и командование ВМС так и не сумели сделать выбор, поэтому началось строительство кораблей обоих проектов. Крайне сложно сказать, сколько их будет построено, но, видимо, меньше, чем 52, причем первые корабли уже выводятся в резерв, прослужив всего 15 лет. После этого, видимо, США вернутся к строительству «нормальных» фрегатов, причем по иностранным проектам (скорее всего выберут итальянский).

В 80-е годы были построены восемь ДТД типа «Уидби Айленд» и четыре сходных с ними по конструкции десантных транспорта «Харперс Ферри». С 2000-го ведется строительство ДВКД типа «Сан-Антонио» (уже введено в строй 11 кораблей из 13 запланированных). С 1985 по 2009 год произвели восемь УДК типа «Уосп» (один в 2020-м потерян в результате пожара), после чего началось строительство УДК типа «Америка». Их планируется построить 11, пока введены в строй два корабля. Они уже не несут на борту десантные катера, при этом к «Харриерам» добавляются СВВП пятого поколения F-35В. По сути корабли типа «Америка» по размерам, вооружению и назначению являются авианосцами, а не УДК. На предыдущих ДТД, ДВКД и УДК основным десантным средством является катер на воздушной подушке LCAC. Он имеет максимальную скорость до 70 узлов, дальность плавания до 300 миль, способен нести до 75 тонн груза.

При наличии гигантского флота США имеют крайне ограниченные возможности экспорта своей военно-морской техники. Практически все современные американские боевые корабли слишком велики размерами, сложны в эксплуатации и чрезвычайно дороги. Осталось лишь распродать оставшиеся «Оливеры Перри», если на них найдутся покупатели, за ними, возможно, последуют LCS. США продают патрульные корабли и катера из состава береговой охраны, но их лишь чисто условно можно считать боевыми из-за крайне слабого вооружения.

Впрочем, данное обстоятельство не мешает американскому флоту оставаться основой ВС США на любое обозримое будущее.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (923) за 22 марта 2022 года