NASA и ESA перенесли начало миссии по доставке марсианского грунта на Землю на 2027 год

Доставить грунт на Землю планируется в 2033 году

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейское космическое агентство (ESA) перенесли начало совместной миссии по доставке образцов марсианского грунта на Землю, собранных марсоходом Perseverance с 2026 на 2027 год из-за пересмотра проекта, сообщил в понедельник руководитель дирекции NASA по научным миссиям Томас Цурбухен.

"В соответствии с рекомендацией экспертного совета пересмотреть даты запусков (элементов миссии - ИФ), а также в связи с изменением (проекта миссии - ИФ) на проект с двумя посадочными модулями, NASA и ESA перенесли запуск посадочных модулей Sample Retrieval Landers на 2028 год, запуск зонда Earth Return Orbiter на 2027 год и возвращение образцов на 2033 год", - следует из доклада Цурбухена.

Ранее планировалось отправить к Марсу один посадочный модуль, на котором бы располагались ровер Sample Fetch Rover для сбора запечатанных в марсоходе Perseverance образцов и ракета Mars Ascent Vehicle для доставки собранных образцов грунта на орбиту Марса, где их забрал бы зонд для возвращения на Землю.

По мнению специалистов NASA и ESA, проект запуска элементов миссии на одном посадочном модуле не обладает характеристиками для успешного выполнения миссии, а его надёжность не соответствует стандартам успешности миссий "крайне высокого риска". Поэтому была принято решение доставить аппараты на двух посадочных модулях - на одном будет расположена ракета, а на другом ровер. Таким образом будет значительно повышена "вероятность успеха технической части программы".

Ранее NASA называла 2026 год возможной датой начала миссии по доставке образцов грунта с поверхности Марса.

Теперь планируется, что в 2027 году будет запущена автоматическая межпланетная станция Earth Return Orbiter, которая будет ожидать прилёта двух посадочных модулей Sample Retrieval Lander, запуск которых намечен на 2028 год. Они совершат посадку рядом с кратером Езеро, где в 2021 году приземлился американский марсоход Perseverance.

Достигнув поверхности планеты, марсоход Sample Fetch Rover съедет с платформы одного из посадочных модулей и заберёт у Perseverance образцы грунта, хранящиеся внутри него. Затем собранные ровером образцы будут запущены на орбиту с помощью ракеты Mars Ascent Vehicle, расположенной на другом модуле. Она отправится с контейнером с образцами на орбиту Марса, после чего сблизится с зондом ESA Earth Return Orbiter и выпустит контейнер, который затем "поймает" зонд. В итоге АМС включит двигатели и покинет орбиту Марса, чтобы затем вернуть контейнер на Землю в 2033 году.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля прошлого года.