«Кинжал» - это сложная колбаса. К нему можно пристыковать что угодно»

Военные эксперты рассказали, зачем Россия применила на Украине гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Армия России впервые применила гиперзвуковые ракеты авиационного ракетного комплекса «Кинжал» для уничтожения объектов Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции. «Газета.Ru» разбиралась, с какой целью это было сделано.

20 марта российское военное ведомство сообщило, что из воздушного пространства над территорией Крыма «Кинжалом» уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины, отметили в Минобороны.

До этого представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что комплексом «Кинжал» был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что применение российскими военными гиперзвуковых ракет «Кинжал» не повлияет на расклад сил. «Я не думаю, что это гиперзвуковое вооружение само по себе кардинально изменит ситуацию», - сказал Остин в интервью телекомпании CBS.

«Кинжал» - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2000 км на скорости до 14688 км/в час. Такая скорость делает бесполезными против этого комплекса любые современные системы ПРО.

Сообщалось, что опытно-боевое дежурство в Южном военном округе (ЮВО) несут 10 истребителей-перехватчиков в модификации МиГ-31К «Кинжал». С апреля 2018 года они несут дежурство над Каспийским морем. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов в декабре 2019 года сообщил, что Россия расширяет географию применения гиперзвукового авиационного комплекса «Кинжал» и он уже испытан в Арктике.

«Если «Кинжал» поразил действительно заглубленное укрепленное хранилище, которое делалось для хранения ядерных боеприпасов еще в СССР, то, возможно, он был оптимальным изделием для этого. Фактически здесь продемонстрирована его высокая проникающая способность. Это первое боевое применение того, что считается гиперзвуковым оружием», - рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Военный политолог Валерий Волков считает, что «удар гиперзвуковым «Кинжалом» - это послание не Украине, а США и НАТО».

«Тут два аспекта. Во-первых, Москва показала, что может использовать оружие, которого у США даже нет. Во-вторых, был уничтожен склад, где размещалось то украинское оружие, которое поставляли Киеву его западные партнеры. В первую голову - Вашингтон. И Россия уничтожила американское оружие. Это важный месседж. Поэтому Ллойд Остин и обратил столько внимания на этот удар и это оружие. Ничего другого он так не комментировал», - указал Волков.

По мнению Стефановича, применение «Кинжала» может ускорить ход спецоперации.

«Волшебных палочек не бывает, но если есть достоверная информация, в каких укрепленных местах, в том числе на западной границе Украины, складируются ракеты для систем ПРО и ПВО, запас для «Точек-У», американские поставки, то есть возможность поразить их наиболее эффективно и безопасно»,

- сказал Стефанович.

По словам военного эксперта Дмитрия Литовкина, «Кинжал» - аналог сухопутного «Искандера», но «подогнать «Искандер» к определенным позициям в настоящий момент не представляется возможным, даже при том, что он стреляет на 500 км».

«Истребитель Миг-31 может летать на более чем 2000 км. Соответственно, аэробаллистическая версия «Искандера» позволяет даже не заходя в зону, где могут находиться силы ПВО Украины, бросать эту ракету. Комплекс «Кинжал» - это сложная колбаса. К нему можно пристыковать что угодно. Это делается на технической базе в воинской части. Поставлена задача уничтожить бункер - к двигателю пристыкуют ту боеголовку, которая позволит это сделать. Созданы десять типов боевого оснащения. Обычный, кассетный, есть и противобункерная боеголовка тандемного принципа применения. Вот ее и испытали», - заключил Литовкин.

Ирина Альшаева