Минобороны РФ заявило, что гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты применяются только против военных объектов Украины

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные заявили, что не наносят удары по гражданским объектам Украины гиперзвуковыми комплексами "Кинжал" и крылатыми ракетами.

"Специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в понедельник на брифинге.

"Используются не только крылатые ракеты, но и гиперзвуковое оружие, которое абсолютно высокоточное и тоже применяется только по военным объектам. Речь, в частности, идет об авиационных ракетных комплексах "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами", - сказал Конашенков.

"По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы. Свидетельств людей об этом масса", - сказал Конашенков.

19 марта министерство обороны России сообщило, что в ходе операции на Украине впервые применен гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" - Миг-31К.

"18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", - сказал тогда Конашенков.

20 марта министерство обороны России сообщило о новом применении комплексов "Кинжал", а также крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного и Каспийского морей.

"Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области", - сказал накануне Конашенков.

"Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники", - сказал в тот день Конашенков.

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 - МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.