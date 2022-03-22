В Минобороны РФ заявили, что применение "Кинжала" на Украине подтвердило его эффективность

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что нанесение ударов авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины продолжат

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" на Украине подтвердило его эффективность в уничтожении хорошо защищенных специальных объектов, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено", - сказал Конашенков.

"Особо отмечу, что комплекс "Кинжал" применяется с обычной боевой частью", - добавил генерал.

Также он сообщил, что подземный арсенал на Украине был уничтожен "Кинжалом" с дальности более 1 тыс. км. "Хочу обратить внимание, что применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал" осуществлялось с дальности более 1000 км. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут", - отметил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, ракеты применялись для уничтожения подземных защищенных хранилищ украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов "Точка-У", расположенных в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области (в том числе арсенала в горной местности, построенного еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет), а также крупных складов горючего в населенном пункте Константиновка Николаевской области. "Уничтожение гиперзвуковой ракетой комплекса "Кинжал" крупного склада горючего в населенном пункте Константиновка было обусловлено её невидимостью и неуязвимостью для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника", - добавил он.

Краткие характеристики ракетного комплекса "Кинжала" назвал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в 10 раз превышает скорость звука; дальность - более 2 тыс. км; ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями.

Следите за нашими новостями в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках".