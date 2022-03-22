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ТАСС

В Минобороны РФ заявили, что применение "Кинжала" на Украине подтвердило его эффективность

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Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Источник изображения: Владимир Сергеев/РИА Новости

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что нанесение ударов авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины продолжат

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" на Украине подтвердило его эффективность в уничтожении хорошо защищенных специальных объектов, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено", - сказал Конашенков.

"Особо отмечу, что комплекс "Кинжал" применяется с обычной боевой частью", - добавил генерал.

Также он сообщил, что подземный арсенал на Украине был уничтожен "Кинжалом" с дальности более 1 тыс. км. "Хочу обратить внимание, что применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал" осуществлялось с дальности более 1000 км. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут", - отметил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, ракеты применялись для уничтожения подземных защищенных хранилищ украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов "Точка-У", расположенных в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области (в том числе арсенала в горной местности, построенного еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет), а также крупных складов горючего в населенном пункте Константиновка Николаевской области. "Уничтожение гиперзвуковой ракетой комплекса "Кинжал" крупного склада горючего в населенном пункте Константиновка было обусловлено её невидимостью и неуязвимостью для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника", - добавил он.

Краткие характеристики ракетного комплекса "Кинжала" назвал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в 10 раз превышает скорость звука; дальность - более 2 тыс. км; ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями.

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