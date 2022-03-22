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Интерфакс-АВН

Крейсеры ВМФ РФ противостоят авианосным группам НАТО в Средиземном море - ВМС США

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Ракетный крейсер Маршал Устинов
Ракетный крейсер Маршал Устинов.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Гальперин

Лондон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Трем натовским авианосцам в Восточном Средиземноморье противостоят два российских ракетных крейсера, следует из данных ВМС США.

По утверждению американских военных, два российских крейсера - "Маршал Устинов" и "Варяг", размещенные в этом регионе, предназначены для борьбы с натовскими авианосными ударными группами.

Как сообщал 6-й оперативный флот США, сразу три авианосные ударные группы НАТО начали совместные операции в районе Ионического моря в Восточном Средиземноморье.

К американской авианосной ударной группе во главе с атомным авианосцем USS Harry S.Truman ("Гарри Трумэн") и французской во главе с атомным авианосцем Charles de Gaulle ("Шарль де Голль"), находящимся в регионе, присоединился итальянский авианосец Cavour ("Кавур") с кораблями боевого охранения.

В настоящее время три натовские авианосные группировки выполняют задачи к западу от Греции.

По сообщению ВМС Франции, палубная авиация выполняет патрулирование воздушного пространства Румынии, Болгарии и Черного моря.

Первоначально планировалось, что авианосная группа ВМС США, которая 14 декабря прошлого года, пройдя Гибралтар, вошла в Средиземное море, пойдет в район Персидского залива. Однако Вашингтон решил оставить ее в Средиземноморье на фоне ситуации вокруг Украины.

В состав авианосной ударной группы, помимо авианосца USS Harry S. Truman, входят ракетный крейсер USS San Jacinto, эсминцы USS Bainbridge, USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham, а также норвежский фрегат Fridtjof. Кроме того, в ее состав входит ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk. Авианосец USS Harry S. Truman несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

В состав французской авианосной ударной группы, помимо авианосца Charles de Gaulle, входят эсминец, фрегат и атомная подлодка. Кроме того, в ее составе задействованы американский ракетный эсминец, испанский фрегат и греческие фрегат и подлодка. На авианосце базируется до 40 самолетов, в том числе истребители "Рафаль" и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2 "Хокай", а также вертолеты.

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