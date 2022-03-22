Вашингтон готов работать с Баку для обеспечения региональной безопасности и экономического развития - Байден

Военный парад в Баку стал кульминацией торжества Азербайджана над Карабахом.

Баку. 20 марта. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - США выражают готовность работать с Азербайджаном для обеспечения региональной безопасности, регионального примирения и экономического развития, заявил президент США Джозеф Байден.

"Мы... будем работать с Азербайджаном в целях решения общих проблем безопасности, содействия региональному примирению и изучения новых возможностей для экономического сотрудничества", - говорится в поздравлении Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз, которое размещено в воскресенье на сайте главы азербайджанского государства.

Президент США отметил, что это время - "возможность вновь подтвердить нашу приверженность сотрудничеству и миру".