Столтенберг заявил, что Акт Россия – НАТО не помешает усилению альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе.

МОСКВА, 16 марта/ Радио Sputnik. Основополагающий Акт Россия – НАТО не противоречит увеличению количества воинских подразделений альянса в странах Восточной Европы, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он также сообщил, что по итогам заседания главы Минобороны стран-членов блока приняли решение существенно усилить группировку альянса на восточном направлении.

Генсек НАТО ответил на вопрос журналистов о том, допускают ли такое усиление документы, которые представители блока подписали с российской стороной в конце 1990-х годов.

"Мы сделаем все необходимое. Основополагающий Акт Россия – НАТО от 1997 года не стает препятствием для принятия необходимых решений", – цитирует Столтенберга РИА Новости.

Генсек альянса добавил, что в конце прошлого века "в НАТО рассматривали Россию как партнера, с которым можно работать".

Однако, продолжил он, эскалация ситуации на Украине заставила альянс пересмотреть свое отношение к этой теме.

Согласно основополагающему Акт Россия – НАТО от 1997 года, участники блока брали на себя обязательство не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории новых членов организации.

Ранее радио Sputnik сообщило, как Столтенберг объяснил опасность закрытия воздушного пространства над Украиной.