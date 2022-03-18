РФ не завершит спецоперацию на Украине без парафированного соглашения о мире - Лукашенко

Минск. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условием прекращения огня на Украине парафирование соответствующего договора между Москвой и Киевом.

"Как только будет парафирован договор, который вырабатывается на основе переговоров, которые идут в Белоруссии. Как только министры иностранных дел парафируют этот договор, возможно прекращение огня. Я абсолютно убежден, что Россия не пойдет на прекращение или на приостановку операции, пока не будет парафирован договор", - заявил Лукашенко в интервью японскому телеканалу, фрагменты которого опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Президент Белоруссии пояснил, почему руководство России не доверяет договоренностям с украинским лидером Владимиром Зеленским. "В 2014 году огонь прекратили на основании минских соглашений, вооруженные силы развели, и чем это закончилось...? Это закончилось нынешней войной. Поэтому у России есть все основания не доверять нынешнему руководству Украины, - сказал Лукашенко. - Плюс к тому, что Россия поставила перед собой определенные цели в этой операции. И она обязательно их добьется".