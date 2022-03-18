Войти
Интерфакс-АВН

РФ не завершит спецоперацию на Украине без парафированного соглашения о мире - Лукашенко

142
0
0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Минск. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условием прекращения огня на Украине парафирование соответствующего договора между Москвой и Киевом.

"Как только будет парафирован договор, который вырабатывается на основе переговоров, которые идут в Белоруссии. Как только министры иностранных дел парафируют этот договор, возможно прекращение огня. Я абсолютно убежден, что Россия не пойдет на прекращение или на приостановку операции, пока не будет парафирован договор", - заявил Лукашенко в интервью японскому телеканалу, фрагменты которого опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Президент Белоруссии пояснил, почему руководство России не доверяет договоренностям с украинским лидером Владимиром Зеленским. "В 2014 году огонь прекратили на основании минских соглашений, вооруженные силы развели, и чем это закончилось...? Это закончилось нынешней войной. Поэтому у России есть все основания не доверять нынешнему руководству Украины, - сказал Лукашенко. - Плюс к тому, что Россия поставила перед собой определенные цели в этой операции. И она обязательно их добьется".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Похожие новости
22.02.2022
Foreign Affairs: победа России на Украине – это не научная фантастика
19.03.2021
Внутреннее море – закрытое небо
11.06.2020
Баллада о несбывшемся
20.09.2017
Учение «Запад-2017» в условиях открытости и транспарентности – чего же болей?
14.02.2013
Рынок бронетехники стран Ближнего Востока в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
28.09.2012
Международный авиакосмический салон "Авиасвит-XXI" под Киевом принимает свыше 300 компаний из 30 стран
16.05.2011
В салоне средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2011" примут участие 269 российских и 34 иностранные компании
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 01:58
  • 19896
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 23:15
  • 1197
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.03 21:07
  • 1
Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева
  • 17.03 16:53
  • 27
Япония запросила нового мирового порядка
  • 17.03 16:43
  • 23
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 17.03 16:25
  • 36
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 17.03 13:44
  • 121
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 12:28
  • 2
В России захотели нарастить выпуск самолетов из 90-х
  • 17.03 11:24
  • 2
Власти РФ придумали способ ввозить санкционную электронику
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов