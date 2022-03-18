ВВС США решили запросить у Lockheed Martin на треть меньшее количество истребителей F-35, чем планировалось

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Пентагон собрался снизить на 33 самолета количество истребителей F-35, которые планировалось в 2023 году запросить у компании-производителя Lockheed Martin. Теперь вместо 94 самолетов американские вооруженные силы просят 61 самолет. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Конкретные детали, связанные с заказом, пока не разглашаются. Это связано с тем, что президентская версия бюджета на 2023 год еще не опубликована, сообщают в Министерстве обороны США. Но, судя по всему, речь идет о наличии неких технических проблем с самими самолетами. Официально причиной сокращения заказа называют необходимость устранить некоторые недоработки в самолетах.

Самолеты F-35, несмотря на их разрекламированность и усердно создаваемый американскими СМИ имидж, уже не раз попадали в разные аварии и нештатные ситуации. Например, недавно F-35 врезался в авианосец ВМС США. Данный инцидент, кстати, был далеко не первым: ранее самолеты F-35 падали в море или разбивались на взлетно-посадочных полосах.

Это не лучшим образом сказывается не только на оборонных заказах, но и на имидже корпорации Lockheed Martin. Так, на недавних торгах ее акции снизились в цене на 6%.

Впрочем, сокращение количества заказов F-35 может быть связано и с ожидаемым перераспределением средств в планируемом военном бюджете на 2023 год. События на Украине, безусловно, внесли соответствующие корректировки в военный бюджет США. Ожидается, что президент США Джо Байден будет просить у Конгресса выделение более 700 млрд долларов на оборонный бюджет. В 2022 году оборонный бюджет США оценивался в 778 млрд долларов.