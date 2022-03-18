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НАТО – марионетка США – виновна в украинском кризисе

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Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Global Times (Китай): со стороны НАТО неразумно и низко подталкивать Китай к осуждению России

В украинском кризисе виновна НАТО, пишет Global Times. Это устаревшая организация, которую нужно было распустить еще много лет назад. Она — марионетка США, представляющая серьезную угрозу международной безопасности, утверждает редакция китайской газеты и напоминает о событиях в Югославии.

Украинский кризис был вызван главным образом агрессивным расширением НАТО в восточном направлении. В нем виновен Североатлантический альянс. Но вместо того чтобы задуматься о своих действиях, НАТО оказывает давление на другие страны, принуждая их выступить заодно с Западом против России. Это неразумно и довольно низко.

"Китай должен присоединиться к остальному миру и решительно осудить спецоперацию России на Украине, — заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. — Она является вопиющим нарушением норм международного права, и поэтому мы призываем Китай недвусмысленно осудить ее и, конечно, не поддерживать Россию. Мы внимательно следим за любыми признаками поддержки России со стороны Китая".

НАТО — это марионетка США, военный блок холодной войны, которым манипулирует Вашингтон. Эта устаревшая военная организация много раз начинала безжалостные агрессии и вызывала соответствующие бедствия, от которых ужасно страдало местное население. Один из таких примеров — кампания авиационных бомбардировок Югославии в 1999 году, когда шла война в Косово.

Руки НАТО обагрены кровью, а сам блок является серьезной угрозой для международной и региональной безопасности. Вправе ли Североатлантический альянс критиковать другие страны? Эту организацию надо было распустить еще много лет назад.

Профессор факультета международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И (Shen Yi) рассказал Global Times: "НАТО — это самая серьезная военная машина, нарушающая международное право и ставящая под угрозу суверенитет и территориальную целостность других стран с момента окончания холодной войны. С каких пор она стала защитницей международного права? Если она действительно является защитницей международного права, то пусть сначала извинится за бомбардировки Югославии. Пусть сначала выплатит компенсацию за бомбардировку китайского посольства в Югославии в 1999 году, в результате которой погибли три журналиста и более 20 человек получили ранения. Столтенберг не имеет полномочий и права, а также моральных оснований делать такие заявления".

Запад впал в крайнее безумие, и это вызывает отвращение. Это также симптом усиливающихся патологических изменений международного сообщества под давлением США и их союзников. Столтенберг своими заявлениями как будто пытается представить Китай сообщником России. Что касается напряженности между Россией и Украиной, то здесь нет абсолютного добра и зла, потому что существующие между ними геополитические, исторические и культурные отношения слишком сложны. Их противоречия трудно разрешить. И в такой ситуации представлять начавшийся конфликт как борьбу добра со злом неразумно и даже вредно, так как это мешает его разрешению.

Китайский посол в США Цинь Ган (Qin Gang) написал статью в The Washington Post, в которой назвал слухи о российской просьбе к Китаю оказать военную помощь "чистой дезинформацией". Это информационная война, инициатором которой являются Соединенные Штаты. НАТО тоже старается использовать такую информационную войну для запугивания Китая и для оказания содействия Вашингтону. При этом блок стремится занять позиции морального превосходства в украинском кризисе.

"Делая такие заявления, НАТО пытается отвлечь внимание мирового сообщества от критики в свой адрес по поводу расширения на восток и привлечь его к так называемому взаимодействию Китая и России, — сказал заместитель директор департамента азиатско-тихоокеанских исследований Китайского института международных исследований Чжан Тенцзюнь (Zhang Tengjun). — НАТО целенаправленно уклоняется от ответственности и скрывает свою роль. Она пытается переложить вину на других и ввести общество в заблуждение. Это очень низко".

Редакционная статья

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