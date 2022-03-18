На Украину С-300, Словакии - Patriot

Власти Словакии предварительно согласились предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) советского производства С-300, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомые с этим вопросом.

Однако США и НАТО изучают вопрос, как восстановить оборонные возможности Словакии после возможной передачи С-300, и транспортировка С-300 на Украину пока что не подтверждена.

Два источника отметили, что вместо С-300 Словакия может получить ЗРК Patriot. Кроме того, напоминает CNN, ФРГ и Нидерланды уже объявляли о переброске Patriot в Словакию. Однако, как уточнил один из источников телеканала, интеграция этого ЗРК в оборону страны, обучение персонала потребует времени.

Ранее CNN сообщал, что на Украину уже отправлен ряд систем ПВО советского производства, включая «Осу» (по классификации США и НАТО - SA-8).

Между тем, ЗРК С-300 среди союзников США также располагают Болгария и Греция, пишет Интерфакс.