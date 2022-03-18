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Интерфакс-АВН

Американский сенатор предлагает резолюцию, требующую США содействовать поставке военных самолетов на Украину

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МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

Вашингтон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Сенатор США Линдси Грэм представил в среду резолюцию, призывающую президента США Джо Байдена содействовать передаче Украине истребителей и систем противовоздушной обороны.

"Я призываю Сенат выступить единым голосом (...) Если бы мы проголосовали за резолюцию о поставке украинским военным истребителей "МиГ" и других систем противовоздушной обороны (...) Если мы сделаем это в ближайшее время, я думаю, это действительно может помочь разрешению этого конфликта", - цитирует Грэма The Hill.

Отмечается, что идея отправки самолетов на Украину пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США.

Грэм выразил мнение, что резолюция в случае голосования по ней будет "принята подавляющим большинством голосов".

Резолюция была предложена после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу США в среду.

В частности, он попросил предоставить больше самолетов, а также систем противовоздушной обороны, военной техники.

Пентагон ранее отверг план Польши по передаче своего парка истребителей МиГ-29 на американскую базу в Германии, что затем позволило бы США передать самолеты Украине.

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Страны
Германия
Польша
США
Украина
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