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Интерфакс-АВН

Блинкен и Чавушоглу обсудили усилия по дипломатическому решению ситуации на Украине - госдеп

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo, Olivier Douliery/Pool Photo via AP

Вашингтон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду обсудили по телефону обстановку на Украине и дипломатические усилия по урегулированию ситуации в этой стране, сообщает госдеп США.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили текущие дипломатические усилия по прекращению (...) войны", - говорится в пресс-релизе госдепа.

Как отмечается в документе, Блинкен предоставил турецкому коллеге обновленную информацию по поддержке США народа Украины, а также усилиям по дальнейшим мерам в отношении России.

Кроме того, госсекретарь США поблагодарил Анкару "за ее приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также за усилия Турция по предоставлению помощи Украине".

Накануне Чавушоглу заявил, что Анкара продолжает контакты с Россией и Украиной по вопросам прекращения огня и эвакуации турецких граждан. Он отметил, что Турция сотрудничает с обеими странами по вопросу эвакуации своих граждан из Украины.

10 марта главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели встречу с Чавушоглу в Анталье на "полях" Анатолийского дипломатического форума. После этих переговоров Чавушоглу заявлял, что на встрече в Анталье, в частности, обсуждались перспективы встречи президента РФ Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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