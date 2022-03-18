Конфликт на Украине — стимул для оборонной промышленности США

Российско-украинский конфликт выгоден предприятиям оборонно-промышленного комплекса США, которые, как ожидается, получат прибыль от увеличения военных бюджетов стран Запада, направленного на укрепление сил Киева и адаптацию к нестабильности в регионе. Об этом пишут Карл Эверс-Хиллстром (Karl Evers-Hillstrom) и Эллен Митчелл (Ellen Mitchell) в материале для американского издания "The Hill".

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В течение нескольких недель после начала российской специальной военной операции на Украине Конгресс США утвердил крупнейший в истории страны законопроект о расходах на оборону, а союзники США в Европе обязались резко увеличить свои военные бюджеты, чтобы противостоять российской угрозе. Эти меры принесут в оборонную промышленность новые выгодные контракты.

"У подрядчиков есть много возможностей и способов извлечь выгоду, и в краткосрочной перспективе мы можем говорить о десятках миллиардов долларов, что немало даже крупных компаний", - отмечает Уильям Хартунг (William Hartung), старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинса (Quincy Institute for Responsible Statecraft).

15 марта 2022 года президент США Джозеф Байден подписал законопроект об государственном финансировании на сумму 1,5 трлн долл., в соответствии с которым на нужны обороны США выделяется 782 млрд долл., что примерно на 30 млрд долл. превышает первоначальный проект и почти на 6 % больше, чем в прошлом году. Законопроект также предусматривает военную поддержку стран Восточной Европы в размере 6,5 млрд долл., в том числе 3,5 млрд долл. в виде дополнительного вооружения для Украины.

В прошлом году США уже потратили более 1 млрд долл. на оснащение украинских солдат современным оружием, в том числе противотанковыми ракетными комплексами Javelin производства американских корпораций Lockheed Martin и Raytheon Technologies, а также зенитными ракетными комплексами Stinger производства Raytheon.

"Есть такая старая поговорка: "Высокий прилив поднимает все корабли". Я думаю, что когда начинают вкладываться такие деньги, мы, безусловно, хотим, чтобы наши компании конкурировали за них", - сказал Арнольд Пунаро (Arnold Punaro), генерал-полковник (three-star general) в отставке и бывший член комитета Сената США по вооруженным силам, который сейчас работает консультантом в оборонной промышленности.

Один из лоббистов в сфере ВПК сказал "The Hill", что краткосрочные последствия быстрой отправки украинцам большего количества оборонительных систем и оборудования означают, что "нам [США - bmpd] самим придется восполнять часть из них, что заставит Пентагон покупать больше у некоторых из оборонных предприятий". А в долгосрочной перспективе, по словам лоббиста, демократы и республиканцы также ожидают увеличения оборонного бюджета в следующем году. "Это позволит направить больше денег на закупки, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", - добавил он.

Оборонные подрядчики также рассматривают дополнительные продажи в Европе, где несколько стран, включая Германию, Польшу, Швецию и Италию, объявили об увеличении своих оборонных бюджетов.

Ссылаясь на российскую агрессию, Германия заявила 14 марта, что закупит до 35 американских истребителей Lockheed Martin F-35А, что является серьезным отклонением от ее предыдущего плана по обновлению своего стареющего парка авиации за счет комбинации более старых и менее дорогих самолетов американского и европейского производства.

Это произошло после того, как канцлер Германии Олаф Шольц объявил в конце прошлого месяца, что страна вложит 111 млрд долл. в новый военный инвестиционный фонд и увеличит расходы на оборону до более чем 2 % от ВВП.

"Мы гордимся тем доверием, которое министерство обороны и представители ВВС Германии проявили в выборе F-35", - говорится в заявлении корпорации Lockheed Martin.

С начала года акции Lockheed Martin выросли почти на 25 %, в то время как акции Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman выросли примерно на 12 %.

В январском отчете о прибылях и убытках генеральный директор Lockheed Martin Джеймс Тайклет (James Taiclet) заявил, что "возобновление конкуренции между великими державами" приведет к раздуванию оборонных бюджетов и дополнительным продажам. В тот же день генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс сообщил инвесторам, что компания ожидает увидеть "возможности для международных продаж" на фоне российской угрозы.

"Напряженность в Восточной Европе, напряженность в Южно-Китайском море - все это оказывает давление на оборонные расходы некоторых стран в этих регионах", - сказал Хейс. - "Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что мы увидим какую-то выгоду от этого".

Лоббист в оборонной сфере также предсказал предприятиям американского ВПК значительную прибыль от увеличения расходов на оборону в Европе. "Несмотря на то, что многие страны имеют собственную оборонно-промышленную базу, они не производят самостоятельно все, что им необходимо. Так что во многих случаях они будут полагаться на нас [США - bmpd] в плане ракет, самолетов, наземной техники", - заявил он.

Оборонно-промышленные объединения также отмечают растущую напряженность, поскольку они подталкивали законодателей США к принятию законопроекта о расходах, а не очередной резолюции о продолжении финансирования текущих расходов, которая предполагает гораздо меньшие поступления в оборонный бюджет.

Национальная ассоциация оборонной промышленности США (National Defense Industrial Association - NDIA) предупредила законодателей в январе, что непринятие законопроекта о расходах "рискует свидетельствовать об отсутствии серьезности и компетентности для противодействия российской агрессии на Украине и действиям Китая в Восточной Азии и Южно-Китайском море".

Законодатели заявили, что война и гуманитарный кризис на Украине, инициированные президентом России Владимиром Путиным, подтолкнули их к тому, чтобы собраться вместе и принять комплексный закон после месяцев зашедших в тупик переговоров. В конечном итоге Конгресс США предоставил Украине гораздо больше помощи, чем просил Байден.

"С законодательной точки зрения наша команда сосредоточена на увеличении бюджета сверх запрашиваемой суммы для поддержки Украины, и, похоже, это помогло общественному пониманию оборонных приоритетов в области сдериживания", - ответила в своем письме Кеа Матори (Kea Matory), представитель NDIA.

Законодатели указали на то, что увеличение расходов не является временным. Председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит (Adam Smith, демократ от штата Вашингтон) ранее в этом месяце заявил, что бюджет на 2023 год станет еще больше, потому что "вторжение Кремля фундаментально изменило то, какой должна быть наша позиция в области национальной безопасности и обороны".

Законопроект о государственных расходах на 2022 год, который на прошлой неделе был принят обеими палатами при подавляющей двухпартийной поддержке, включал миллиарды долларов на корабли и самолеты, о которых Пентагон не просил, что является обычным явлением для Конгресса США.

Конгресс выделил 27 млрд долл. на военные корабли, в том числе 4 млрд долл. на несколько кораблей, которые ВМС США не запрашивали, и 900 млрд долл. на дополнительные истребители Boeing F/A-18 Super Hornet, от которых ВМС надеялись отказаться. Законопроект также предусматривает миллиарды долларов на приобретение военно-транспортных самолетов Lockheed Martin C-130J - на 20 единиц в большем количестве, чем запрашивал Пентагон.

Законодатели, представляющие регионы со значительным количеством рабочих мест в оборонной промышленности, часто получающие политические пожертвования от оборонных компаний, обычно настаивают на этих приобретениях. Сенатор Рой Блант (Roy Blunt, республиканец от штата Миссури) и член палаты представителей Вики Хартцлер (Vicky Hartzler, республиканец от штата Миссури), высокопоставленный член комитета Палаты представителей США по тактической авиации и сухопутным войскам, боролись за включение в этот перечень истребителей F/A-18 и других произведенных в Сент-Луисе машин.

"Речь идет об экономике и внутренней политике", - отметил Хартунг.