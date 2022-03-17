На Украине действовали десятки лабораторий, где под руководством Пентагона проводились военно-биологические эксперименты - Путин

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - У России есть основания полагать, что на Украине создавались компоненты биологического оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия. Наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности РФ, были отвергнуты Украиной, их покровителями из США и НАТО, причем с показным и циничным пренебрежением", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ в режиме видеоконференции.