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Интерфакс-АВН

На Украине действовали десятки лабораторий, где под руководством Пентагона проводились военно-биологические эксперименты - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - У России есть основания полагать, что на Украине создавались компоненты биологического оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия. Наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности РФ, были отвергнуты Украиной, их покровителями из США и НАТО, причем с показным и циничным пренебрежением", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ в режиме видеоконференции.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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