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Интерфакс-АВН

Против РФ развязана беспрецедентная информационная кампания - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Против России развязана массированная атака в киберпространстве, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Против России развернута массированная атака и в киберпространстве. Развязана беспрецедентная информационная кампания, в которой задействованы глобальные социальные сети и все западные СМИ, объективность и независимость которых оказалась просто мифом ", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ в среду.

"Ограничивается доступ к информации. Людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок. Дошло до того, что одна из американских социальных сетей напрямую заявила о возможности публикаций с призывами убийства граждан России", - добавил Путин.

По его словам, в ситуации агрессии против РФ "напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии в 30-х годах прошлого века".

"А затем - и их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны в годы Великой Отечественной войны", - отметил Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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