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Российская газета

Бойцы Росгвардии и российской армии отразили атаку неонацистов на Каховскую ГЭС на Украине

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Источник изображения: РИА Новости

На одном из важнейших стратегических объектов Украины - Каховской гидроэлектростанции - возобновляется нормальная жизнь. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что подразделения ведомства обеспечивают охрану и безопасность ГЭС.

Напомним, что сама Каховская ГЭС была сдана без боя и без потерь с обеих сторон еще 24 февраля. Местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам. Что правильно - все живы, разрушений нет, в домах людей есть свет и тепло.

Но такой расклад не устроил украинских нацистов и они попытались отбить ГЭС. Их ждало горькое разочарование - все попытки были отражены росгвардейцами и военнослужащими российской армии без потерь для нашей стороны.

Сейчас станция работает в обычном режиме, все ее работники спокойно выполняют свои обязанности, в том числе ухаживают и за роскошным зимнем садом, расположенным в одной из галерей ГЭС. Как говорится, не пострадал ни один цветок.

Эта мощнейшая в Европе гидроэлектростанция построенная, кстати, "клятыми коммуняками и москалями", расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области Украины. Каховская ГЭС является единственной переправой от Запорожья до Новой Каховки через Днепр. Именно через нее был организован так называемый "зеленый коридор". В Росгвардии заявили, что теперь беженцы могут вернуться домой.

И, что очень важно, взят под контроль нашими войсками другой стратегический объект, непосредственно связанный с Каховской ГЭС, - Северо-Крымский канал. Именно его восемь лет перекрывали бандеровцы, лишая Крым воды. За это время он зарос кустарником, был во многих местах завален камнями и грунтом. Все это пришлось чистить. Теперь канал работает, в Крым пошла вода из Днепра.


Михаил Фалалеев

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Страны
Украина
Компании
Росгвардия
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