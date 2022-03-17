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Интерфакс-АВН

Демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту обсуждается на переговорах делегаций Москвы и Киева - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Этот вариант может рассматриваться в качестве компромисса

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных баз обсуждается на переговорах делегаций Москвы и Киева и может рассматриваться в качестве компромиссного варианта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду его попросили прокомментировать соответствующее заявление главы российской делегации на переговорах Владимира Мединского и спросили, устраивает ли Кремль такой вариант демилитаризации Украины.

"Это вариант, который, действительно, сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определенный компромисс", - ответил Песков.

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Страны
Россия
Украина
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