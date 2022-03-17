"Севмаш" готовит к испытаниям в море подлодки "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск"

Сейчас идет активная подготовка к открытию навигации - работа по ремонту, покраске и проверке приборов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Севмаш" проводит подготовку к испытаниям второго серийного ракетоносца проекта 955А "Борей-А" "Генералиссимус Суворов" и второй серийной атомной многоцелевой подлодки проекта 885М "Ясень-М" "Красноярск", которые с открытием навигации выйдут в Белое море. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

"Все работы у достроечной набережной выполняются в соответствии с графиком. Сдаточные команды готовят корабли к заводским испытаниям. Сопровождать атомоходы на испытания будут суда водно-транспортного цеха "Севмаша", - сказал ответственный сдатчик атомного подводного крейсера "Красноярск" Михаил Федяевский, слова которого приводит пресс-служба.

По его данным, сейчас идет активная подготовка к открытию навигации - работа по ремонту, покраске и проверке приборов.

В пресс-службе отметили, что оба ракетоносца в прошлом году завершили в эллинге стапельный период. Торжественные церемонии вывода атомоходов состоялись с разницей в несколько месяцев.

Атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А" (проектант - Санкт-Петербургское Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"). В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению. АПК "Генералиссимус Суворов" заложен на "Севмаше" 26 декабря 2014 года, спущен на воду 11 января 2022 года.

"Красноярск" - вторая серийная подлодка проекта "Ясень-М", она была заложена в 2014 году. Атомные подлодки проекта 885М разработаны Санкт-Петербургским Морским бюро машиностроения "Малахит". Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".