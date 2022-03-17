Такер Карлсон: оказывается, я – российский агент

Fox News (США): всё, что Тулси Габбард сказала про украинские биолаборатории, – сущая правда

Такер Карлсон резко критикует призывы политиков в США отправить в тюрьму тех, кто обсуждает финансирование США биолабораторий на Украине. По его мнению, американцы потеряли способность мыслить логически, а всякого, кто пытается это делать, объявляют агентом Путина.

Мы только что видели нечто важное. Жаль, что не могли показать вам раньше. Президент Украины Владимир Зеленский недавно дал интервью, которое почему-то не получило должной огласки в Америке. Нет смысла говорить, что Зеленский отчаянно борется за свою страну, правительство и даже собственную жизнь – три недели назад российские военные развернули на Украине спецоперацию.

Можно подумать, что Зеленский сейчас думает лишь о том, как бы убрать русских с украинской земли. Поэтому на прошлой неделе Зеленский выдвинул идею насчет нейтралитета. Дескать, он согласится не вступать в НАТО, а Россия в обмен выведет с Украины войска.

Ничего спорного в этой мысли нет. Не то чтобы Украина обивала пороги. Официальные лица НАТО уже давно говорят, что видеть Украину в альянсе не желают. Кому это пойдет на пользу, неясно. Так что, если принять статус-кво и пойти прежним путем, как все и шло, это не такая уж глупая затея, если при этом перестанут гибнуть украинцы, а страна избежит окончательного уничтожения. Возможно, Зеленский что-то задумал. Он же наверняка много об этом думал.

Может, пора его поздравить: Зеленский принял мудрое решение во благо своей страны. Возможно, это победа для него лично и всего мира. Но едва ли с этим согласится большинство американских СМИ. Еще бы: Зеленский же заговорил о НАТО и явно перегнул палку: эта тема для американских СМИ закрыта напрочь. Ежедневно нам отовсюду твердят, что НАТО играет ключевую роль для Америки, но при этом, как ни парадоксально, не имеет отношения к тому, что происходит в Восточной Европе.

Выходит, все эти разговоры о расширении НАТО за счет Украины – а они ведутся долгие годы публично – никакого отношения к российской спецоперации не имеют. Ни малейшего. Вот что нам внушают. Путин пришел на Украину, потому что он плохой, – и обсуждать тут больше нечего. А всякого, кто считает иначе, всякого, кто уверен, что эту катастрофу не обязательно доводить до тотальной войны, немедленно осуждают как инструмент российской пропаганды. Так что же получается?

Получается, что признав, что Путина в первую голову волнует расширение НАТО, Зеленский заговорил по российской методичке, по крайней мере, – именно так считается в нашей стране. Получается, что президент Украины – пособник Путина. Звучит безумно? Значит, ясный ум вам пока не изменил, но таковы правила игры. Откуда мы знаем? Скажем так, у нас есть некоторый опыт.

Мы не раз заявляли, что втягивание Украины в НАТО не только противоречит американским интересам, но и принесет нам вред, от которого мы никогда не оправимся. Да и самой Украине, это, похоже, тоже не помогло. Но вот какую реакцию мы услышали, и это лишь небольшая выборка. Мы могли бы и продолжить...

Джонатан Карл, ABC: В Республиканской партии есть чуть ли не пропутинское крыло, хотя на Капитолийском холме оно не многочисленно. С другой стороны, тот же Такер Карлсон каждый вечер транслирует российскую пропаганду. Что, черт побери, происходит?

Джордж Уилл: Ну, во-первых, до Путина они влюбились в венгерского премьера Виктора Орбана. "Вернем Америке было величие" следует понимать как "Пусть Америка станет больше похожа на Венгрию".

Макс Бут, MSNBC: Самый популярный ведущий-республиканец в стране Такер Карлсон – беззастенчивый поклонник Путина, и лишь у немногих республиканцев, например, у Митта Ромни или Лиз Чейни находится смелость им перечить. Это позор.

Митт Ромни, CNN: Каким образом гражданин страны, которая боготворит свободу, может встать на сторону Владимира Путина – угнетателя и диктатора, который убивает людей, сажает в тюрьмы своих противников и противостоит Америке при любом удобном случае? Для меня это немыслимо. Это... почти предательство.

Ничего себе, почти предательство. На стороне Путина? Это кто же на стороне Путина? Я таких не знаю. Знаю тех, кто хочет быть на стороне Америки, однако Митт Ромни, который в свое время "косил" от Вьетнама и получил целых четыре отсрочки, говорит, что это почти предательство.

Поймите правильно: мы не докапываемся до Митта Ромни – он слишком легкая мишень. Но показательно, что те люди, которые два последних года учат нас, что наша страна греховна по своей сути, что в ней процветает гнусный расизм, что она рождена в беззаконии, – те самые люди, которые читают всем нотации, что с вами что-то изначально не так, раз вы здесь живёте, – первыми резко разворачиваются и обвиняют в недостатке патриотизма всякого, кто хочет спасти США от очередной бессмысленной войны. От войны, в которой ни за что не будут участвовать ни они сами, ни их дети.

Что-то вы плоховато любите Америку, говорит вам человек, который считает ее расистской. Как так получается? Мы и сами не уверены, но если вы забыли, то все тот же Митт Ромни марширует бок о бок с людьми, которые учили нас, что Америка – адская шовинистская дыра, и надо заодно покончить с полноценной семьей, состоящей из родителей и детей, потому что от нее всё равно нет никакого проку. Вот он собственной персоной:

Митт Ромни: Мы должны положить конец насилию и жестокости, чтобы все поняли, что жизни черных важны.

Подумаешь, это же всего лишь Митт Ромни, – он и раньше-то был далеко не гений, у него вечный жизненный кризис, и он никак не залижет раны после того, как на выборах 2012 года его отметелил Обама. Но ведь нет, он такой не один. Представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы у вас была фирма в Кеноше, Миннеаполисе, Атланте или Луисвилле, или вы были прихожанином церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, округ Колумбия, или сотрудником федерального суда в Портленде, штат Орегон, – после того, как все это сожгли активисты Black Lives Matter. Вы давно привыкли, что вашим лидерам на вас наплевать, но трудно смириться с тем, когда они показывают, как люто они вас ненавидят.

Разумеется, Митт Ромни унижается и расстилается ковром, лишь бы понравиться в Вашингтоне. Мы такое видели, но это гораздо глубже. Понятно, что людям, которым Митт Ромни так хочет понравиться, его новым хозяевам, мало, что он марширует с BLM, а критиков своих ругает чуть ли не предателями. Им подавай большего.

Они не успокоятся до тех пор, пока республиканцы в Сенате, все до единого, не заговорят как ведущий MSNBC Крис Хэйес (Chris Hayes) – а этот момент не за горами. Вчера, в воскресенье, Митт Ромни сделал еще один шаг в этом направлении. Вот что он написал в адрес Тулси Габбард (Tulsi Gabbard). Габбард – бывший член Конгресса и подполковник запаса. И в отличие от Митта Ромни она действительно служила.

"Тулси Габбард повторяет лживую российскую пропаганду. Ее предательская ложь может привести к гибели американцев". Значит, предательская ложь может привести к гибели. То есть, человек предал страну и совершил убийство, да? Что же сделала Тулси Габбард? Призывала к насильственному свержению правительства? Присягнула Путину? Сделала себе на шее татуировку кириллицей? Ни то, ни другое, ни третье.

Она признала, что у нас проблемы – только и всего. Привела общедоступную информацию и предположила, что этим стоит заняться. Как бы то ни было, Митт Ромни, в прошлой жизни жалкий консультант, обвиняет кадрового военного почти с двадцатилетней выслугой в государственной измене. Раньше такими словами не разбрасывались. Государственная измена карается смертной казнью. На первый взгляд это абсурдно, но если вы посмотрите ролик, как Митт Ромни назвал соотечественницу предательницей и заявил, что у нее на совести кровь, аж голова закружится. Вот что на самом деле сказала Тулси Габбард и отчего Ромни поспешил обвинить ее в предательстве родины.

Тулси Габбард: Вот неопровержимые факты. На Украине есть от 25 до 30 биолабораторий, которые финансируют США. По данным американского правительства, там ведутся исследования опасных патогенов. На Украине ведутся активные боевые действия – и даже при самых благоприятных обстоятельствах нельзя исключать утечку смертоносных патогенов.

Воистину, она ненавидит нашу страну, ведь она переживает, что патоген может вырваться из биолаборатории, и пострадают люди. Поскольку доселе такого не случалось, она явно чересчур наслушалась Алекса Джонса (Alex Jones, американский телеведущий, считается любителем теорий заговора, - Прим. перев.), и к тому же явно предательница. Вообще-то, всё, что сказала Тулси Габбард, как вы понимаете, – сущая правда. Это не вопрос республиканцев. И не вопрос демократов. Это вопрос фактов, ведь даже на войне правда – это защита. Порой даже единственная. Так или нет? В свободной стране можно говорить правду. Это неотъемлемое право, иначе это не свободная страна.

И раз уж мы заговорили о фактах, то директор американской программы по снижению угрозы Роберт Поуп (Robert Pope) подтвердил, что ученые действительно хранят на Украине патогены еще советской эпохи для исследовательских целей. Нам, правда, сказали, что их уничтожают. Вернее, должны были уничтожить, но этого не произошло. Казалось бы, что может пойти не так в зоне активных боевых действий? А ведь они знали, что эти патогены существуют и над ними проводятся эксперименты. И не обезвредили их, пока не пришли русские, хотя знали, что этим все кончится, ведь они только и делали, что талдычили о "русском вторжении". А затем заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, которая курирует эту катастрофу, под присягой показала, что да, украинские биолаборатории могут быть захвачены и эта перспектива пугает.

На выходных представители Пентагона подтвердили CBS News, что биолаборатории исследуют сибирскую язву и другие "смертоносные патогены".

Дэвид Мартин: Представитель Пентагона, с которым я беседовал сегодня утром, сказал, что химическое оружие на Украину не ввозится. По крайней мере, признаков этого они не видят. Беспокоит то, что русские могут захватить один из этих биомедицинских центров, где ведутся исследования смертельных патогенов вроде ботулизма и сибирской язвы. Если они захватят один из этих объектов и превратят хранящиеся там образцы в оружие, то они смогут обвинить Украину и США, ведь Америка поддерживает ряд исследований.

Итак, мы немного запутались, из-за чего весь сыр-бор? Вы только что слышали: CBS и другие говорят, что Россия может захватить эти препараты и использовать их против украинцев и черт его знает, кого еще. А теперь давайте задумаемся: "Погодите-ка. Если это оружие советских времен, то наверняка у Советов – то есть российского правительства – есть такое же. Так зачем им захватывать то, что у них и так есть? Это бессмысленно, но как скажете".

Кстати, заметьте, репортер признал, что на Украине есть опасные возбудители. Они исследуют ботулизм и сибирскую язву. Так что всякий разумный человек должен насторожиться, ведь идет конфликт – и, кстати, почему мы вообще финансировали это на Украине? Но это вопрос второстепенный. Может, мы в этом разберемся, когда конфликт закончится, но Тулси Габбард говорила лишь о риске, что погибнут невинные люди, ведь эти патогены действительно существуют.

Она не винила в этом Россию. Она вообще никого не винила. Она просто сказала, что это так. Незащищенное биологическое оружие в зоне боевых действий – плохая идея. Разве не так? Неужели это измена? Люди потеряли способность мыслить логически. Руководство страны не думает дальше следующего твита. Кто заглядывает в завтрашний день, следующий месяц или на 20 лет вперед? Никто, а всякий кто пытается, – агент Путина.

Ведущий MSNBC: Теперь перейдем к российской дезинформации, которую тут же подхватили и давай распространять американские СМИ правого толка. На этой неделе заместитель госсекретаря Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине проводятся биологические исследования, однако критики сочли, что Такер Карлсон с Fox News вырвал ее слова из контекста.

Майкл Шуман, The Atlantic: Как вы видите, китайское правительство открыто повторяет российскую пропаганду о якобы американских биолабораториях на Украине.

Джо Скарборо: Насчет биолабораторий на Украине – это российская дезинформация. Трамполюбы и другие правые на самом деле трезвонят российскую пропаганду сутками напролет.

"Якобы биолаборатории". Так-так. Правительство США подтвердило их существование под присягой и обеспокоено тем, что их содержимое, – которое они так и не смогли обезопасить, – может попасть в чужие руки, но все равно это путинская пропаганда, а виноваты "праваки".

Значит, мы вырываем слова Нуланд из контекста. Ладно, а какой контекст правильный? Мы спросили. Нам никто не ответил. А что слова Роберта Поупа – они тоже вырваны из контекста? Бред какой-то. Есть проблема. Прежде чем искать виноватого, может, лучше стоит подумать, как ее решить? Но нет. А тем, кто об этом заговаривает, надо поскорее заткнуть рот – если понадобится силой, даже тюрьмой. А теперь мы сделаем редкостную вещь. Покажем вам отрывок из передачи "Взгляд" с телеканала ABC, где от Министерства юстиции потребовали, чтобы против нашей программы и Тулси Габбард возбудили расследование.

Алисса Фарах: То, о чем каждый вечер трезвонит Такер Карлсон с Fox News, то, что распространяет Тулси Габбард, – на самом деле всё это помогает Путину избежать наказания за преступные действия против невинных украинцев.

Ана Наварро: Министерство юстиции ведь создало целевую группу против олигархов. Я считаю, надо присмотреться и к российским пропагандистам на зарплате у Путина. То есть если ты агент иностранного диктатора, надо разобраться. Я вот помню Тулси Габбард. Даже говорить об этом не хочу, потому думаю про себя: "Да кто она вообще такая?. Как можно повторять столько раз опровергнутое российское вранье?

Вупи Голдберг: Раньше за такое вообще в тюрьму сажали.

Что, правда? В тюрьму сажали? Гм. Когда это было? Да и кого собственно? Кэрин Элейн Джонсон, она же Голдберг, нам не сказала. Она выразилась как можно более расплывчато, потому так звучит гораздо более угрожающе – возможно, кое-то и заткнется. Если честно, то не хочется вспоминать эту передачу. Это вообще смерть мозга, но сегодня мы сделаем исключение, потому что "Взгляд" далеко не одинок. Так много кто говорит. Когда слышишь это впервые, то не веришь своим ушам, но со временем оно звучит привычнее. После трех недель конфликта это уже, считай, насущная необходимость.

Кит Олберманн (Keith Olbermann) всегда шел в авангарде. Он тоже смотрел "Взгляд". Заняться ему особенно нечем, и он твитнул: "Идет война, а они – российские агенты. Есть повод их задержать. Суд – это знак доброй воли и терпения со стороны демократии".

Значит, мы воюем с Россией. Мы должны отправить вас в ГУЛАГ ради свободы. Потому что демократия не терпит несогласия со стороны граждан, которые мечтают о лучшей участи для своей страны. Этих людей полагается швырнуть в тюрьму по военным законам. Вот что он сказал. И никто не возмутился. Из каждого утюга раздается один и тот же посыл Вашингтона. Когда это было в последний раз? Есть повод занервничать.

Сенатор от Огайо Роб Портман (Rob Portman), который, к счастью, покидает свой пост, заявил, что страна не была столь сплоченной со времен 11 сентября. Что ж, в одном он прав. В Конгрессе определенно воцарилось редкостное единство. Девять из десяти последних твитов Портмана – об Украине. И ни слова о том, что люди нищают с каждым днем. Съездите на заправку и поглядите. Вчера вечером на Amazon баночка органической арахисовой пасты стоила 15 долларов. И это лишь один пример. Магазин, где арахисовая паста всегда была самой дешевой, продает ее по 15 долларов. И так везде!

А что с эпидемией смертей от фентанила, от которой только в прошлом году погибло 100 000 человек? Нет, Робу Портману до нее нет дела. Его волнует Украина, и его озабоченность разделяют Линдси Грэм (Lindsey Graham), Чак Шумер (Chuck Schumer), Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) и, конечно, Лиз Чейни (Liz Cheney). У них полное единство, но что любопытно: раз сейчас столь объединяющий момент, то почему их первый импульс – осудить соотечественников, обругать их предателями и швырнуть их в тюрьму? Так себе единство.

Им плевать на Украину, как в свое время было плевать на Джорджа Флойда. Его смертью они воспользовались в политических целях, а сейчас точно так же пользуются трагедией на Украине. В США проснулись темные силы. Чтобы принимать мудрые решения, надо мыслить рационально и быть дальновидным и спокойным, а они – полная противоположность.

Такер Карлсон